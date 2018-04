Está aprovado o diploma que permite a mudança de género e de nome no registo civil a partir dos 16 anos sem ser necessário relatório médico. A votação mostrou a divisão clara e anunciada entre direita e esquerda: o texto que substitui as propostas do Governo, do Bloco e do PAN, teve o voto a favor do BE, PAN, PS e PEV e recebeu o apoio da deputada Teresa Leal Coelho do PSD.

A contabilização dos votos foi feita globalmente por bancada, contando com o número total dos deputados e não com os realmente presentes no plenário da Assembleia da República. Ou seja, foram somados 86 do PS, 19 do BE, 2 do PEV e 1 do PAN, e ainda o voto da social-democrata Teresa Leal Coelho que furou a disciplina de voto da sua bancada.

Assim que Eduardo Ferro Rodrigues anunciou a votação, as bancadas do Bloco, PS, PEV e o deputado do PAN levantaram-se a aplaudiram ruidosamente, e o mesmo aconteceu com as cerca de 30 pessoas que assistiam na galeria, algumas das quais se abraçaram. Mesmo depois de o presidente da Assembleia da República ter pedido contenção, houve deputados do PS e do Bloco que se mantiveram de pé, de costas voltadas para a mesa da Assembleia.

