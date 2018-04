O 9 de Abril de 1918

Faz agora cem anos que o Exército Português sofreu uma dura prova de fogo nos campos do Norte de França, mas, ao contrário do que muito se tem escrito e especulado, a Batalha de La Lys não foi nem uma derrota humilhante nem um inglório Alcácer Quibir do séc. XX.

Como se sabe, a chamada Brigada do Minho, fazia a junção com forças escocesas; a nossa 2ª Divisão do CEP, de que esta Brigada fazia parte, não teria mais do que uns 20 mil homens, e, na nossa frente estavam 18 divisões alemãs, frescas, totalizando mais de 220 mil homens... Desde final de Março que o Estado maior alemão tinha perfeito conhecimento do dispositivo português, graças a incessantes voos de reconhecimento aéreo; tinha também a noção (correcta) de que este sector era o "elo mais fraco" da frente e, por isso, o ideal para ser atacado e, rompendo a frente, atacar pela rectaguarda as forças aliadas. A errática política do governo liderado por Sidónio Paes foi responsável pelo depauperamento das nossas forças; basta dizer que a Brigada do Minho estava na frente desde Junho de 1917, sem ter sido rendida...Mas houve outro factor que colocou as nossas forças em estado de fragilidade: o apoio de artilharia pesada - fornecido pelo Exército britânico - foi, inexplicavelmente, retirado quando tudo indicava que haveria uma ofensiva alemã. Às 4 da manhã de 9 de Abril começou o ataque alemão, com fogo de artilharia a incidir sobretudo sobre o sector de Fauquissart. Durante quatro horas os alemães bombardearam intensamente aqueles 4km da linha da frente e esperavam que isso seria suficiente para abrir caminho. Pelas seis da manhã a infantaria germânica iniciou o assalto, convicta de que não iria encontrar resistência; enganaram-se e tiveram de enfrentar o fogo português durante quatro horas: só às dez da manhã, esgotadas as munições, com inúmeras baixas sofridas, é que cessou a resistência. Quem não morreu em combate foi feito prisioneiro.

Um incrível sacrifício do Exército português mas não uma desonra (e os franceses, mais do que os ingleses, logo o reconheceram), nem uma inutilidade: esse sacrifício supremo dos portugueses foi suficiente para atrasar em 12 horas a ofensiva alemã, permitindo aos britânicos recomporem a frente, evitando a ruptura almejada pelos alemães e dando, assim, um primeiro passo para a contra-ofensiva final que culminaria, a 11 de Novembro, com a rendição alemã. Não podia deixar passar esta data sem prestar o meu preito de homenagem à memória daqueles homens.

Manuel Guedes-Vieira, Lisboa

Racismo idiomático de cada dia

No dia 11 de Abril apreciei, verdadeiramente, a leitura do artigo de opinião "Racismo idiomático de cada dia", escrito por Cláudia Silva. "Fazer barulho para despertar a consciência das pessoas" é um caminho que cidadãos intervenientes devem seguir, sem receios. Desenvolvi a minha formação na área das "Letras". Apliquei-a no ensino, seguindo o princípio de que é preciso estarmos sempre a aprender. Assim aconteceu ao ler o conteúdo do referido artigo. Sem qualquer dúvida: respeitar o outro é ter cuidado, também, com a linguagem que utilizamos. Obrigada por este alerta.

Maria Martins Carapau, Loures

