O Presidente do Equador, Lenín Moreno, confirmou esta sexta-feira a morte de dois jornalistas e do motorista que os acompanhava. Os três foram raptados em Março por um grupo dissidente FARC colombianas, enquanto trabalhavam numa reportagem na zona de fronteira entre o Equador e a Colômbia.

“Não recebemos provas de vida”, disse Moreno numa conferência de imprensa, citado pela Reuters. “Temos informação que confirma o assassínio. Os criminosos nunca tiveram intenções de os libertar, apenas queriam ganhar tempo”, completa, citado pelo diário El Comercio.

Na quinta-feira, a cadeia colombiana RCN tinha divulgado fotos dos corpos dos três homens. As autoridades equatorianas estão a analisar as imagens e Moreno admite agora que há “enormes probabilidades” de serem autênticas.

“Reiniciámos as operações militares e policiais em toda a área da fronteira”, disse ainda o Presidente equatoriano. Quito enviou para o local unidades de elite das Forças Armadas e da Polícia Nacional. Em Março, Moreno já tinha ordenado o envio de 12 mil soldados para a fronteira, mas as operações de segurança na zona foram suspensas durante as buscas pelos três homens desaparecidos. Na região estão também elementos da Cruz Vermelha e de outras organizações humanitárias agora auxiliam as autoridades na busca pelos corpos dos sequestrados.

Na quinta-feira, após ter chegado da Cimeira das Américas, a decorrer no Peru, Moreno tinha dado um prazo de 12 horas aos sequestradores para que apresentassem provas de vida dos três homens. “Não podemos deixar que estes criminosos imponham as suas regras”, disse Lenín Moreno. “Dou um prazo de 12 horas aos traficantes para que nos entreguem provas de vida dos nossos compatriotas”, citava o El Comércio.

O jornalista Javier Ortega, 32 anos, o fotógrafo Paul Rivas, 45 anos, e o condutor do veículo onde seguiam, Efraín Segarra, de 60 anos, terão sido sequestrados a 26 de Março por dissidentes das FARC colombianas, o antigo grupo armado de inspiração marxista que se tornou num partido político depois de assinar um acordo de paz com Bogotá em 2016. Os sequestradores, no entanto, pertencem aos cerca de 1200 militantes que se separaram das FARC assim que o movimento abandonou a luta armada, e que se juntaram a grupos de narcotráfico.

Os dois jornalistas trabalhavam para o El Comercio e estavam a investigar a recente escalada de violência em Esmeraldas, uma província equatoriana junto à fronteira com a Colômbia. A zona é um importante ponto do tráfico de droga na América do Sul e um palco de acção grupos rebeldes que têm atacado as autoridades.

No único vídeo apresentado como prova de vida dos sequestrados desde o desaparecimento em Março, os jornalistas fizeram eco dos pedidos do grupo de sequestradores: a libertação de três combatentes e o fim da cooperação entre o Equador e a Colômbia nas operações contra traficantes de droga.

As reacções à notícia da morte das três vítimas foram rápida. O presidente da Câmara de Quito, capital equatoriana, decretou três dias de luto. Juan Manuel Santos, Presidente colombiano, reiterou o seu apoio e o de “todo o povo colombiano” ao Equador. A União Nacional de Jornalistas do Equador, em comunicado, repudiou o crime, pediu a Moreno que declare luto nacional. Aos jornalistas do país, a associação pede um protesto de “silêncio jornalístico”: “Em homenagem à sua memória e em repúdio deste crime, pedimos aos colegas de todos os meios de comunicação que façam um acto de silêncio jornalístico, para sensibilizar os equatorianos da ameaça que paira sobre a liberdade de expressão, segurança e paz do nosso país”.

