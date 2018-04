O gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou na noite de quinta-feira que chegou a acordo com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e que existe uma clara necessidade de dar resposta ao “cruel” ataque químico de sábado perpetrado na Síria – a decisão foi também apoiada pelo conselho de ministros britânico, que não fez qualquer referência directa a uma intervenção militar. Segundo o gabinete, Trump e May falaram por telefone e “continuarão a trabalhar juntos numa resposta internacional”, avança a Reuters.

Já o líder da oposição britânica, o trabalhista Jeremy Corbyn, alertou que o Reino Unido deveria antes pedir uma investigação conduzida pelas Nações Unidas para perceber o que aconteceu ao certo no ataque químico de sábado, em vez de esperar para seguir as instruções dadas por Donald Trump, que prometeu uma retaliação ao regime sírio de Bashar al-Assad. A Casa Branca diz que ainda não foi tomada qualquer decisão.

A posição de Londres e Washington está também em linha com a postura assumida por França. Na quinta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu ter provas de que o regime de Assad “usou armas químicas – pelo menos cloro”, no ataque da semana passada. Horas depois, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que as tropas russas em Douma, a cidade atacada, não encontraram quaisquer provas de um ataque com armas químicas, que definiu como “imaginário”. Macron afirmou que “é preciso tirar ao regime os meios de preparação” deste tipo de armas, garantido que haverá uma reacção “no momento certo”, para que seja “mais eficaz”.

A intenção dos três países de agir em conjunto numa resposta internacional já era conhecida, e resta ainda saber que tipo de resposta será dado.

Por parte dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu uma retaliação ao “animal” Assad, apontando o dedo à Rússia pelo apoio que lhe tem dado (Moscovo é um das principais aliados do regime sírio). Trump começou por dizer que os mísseis americanos estavam a chegar à Síria, depois de a Rússia ter ameaçado a potência de que qualquer míssil lançado em terreno sírio seria abatido, mas acabou por recuar e dizer que um ataque “pode acontecer em breve ou não acontecer tão cedo”.

Em causa está o ataque químico de sábado na cidade de Douma, em Ghouta Oriental, o último bastião rebelde nos arredores de Damasco. Estima-se que tenham morrido pelo menos 75 pessoas. Bashar al-Assad é acusado de ser o responsável por este ataque, que lhe permitiu a importante rendição dos combatentes da oposição na zona de Douma. Segundo agências de notícias russas, o Governo sírio assumiu o controlo total da cidade de Douma na quinta-feira.

