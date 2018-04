Vinte e cinco crianças que se deslocavam para as aulas em Soure tiveram de ser retiradas de um autocarro que começou a arder ao início da manhã desta sexta-feira, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.

PUB

Segundo a mesma fonte, o autocarro que fazia a carreira regular Montemor-o-Velho/Soure começou a arder na parte do motor, cerca das 8h12, já no centro da vila de Soure, no distrito de Coimbra.

A viatura transportava 25 crianças e dois adultos, entre eles o motorista, que detectou o foco de incêndio e imobilizou o veículo, procedendo à retirada dos passageiros em segurança. Os passageiros foram depois transportados por outro autocarro que passou pelo local.

PUB

O fogo, que ficou confinado à zona do motor, foi extinto pelos Bombeiros Voluntários de Soure, que deslocaram para o local 14 elementos e cinco viaturas.

PUB