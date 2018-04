A circulação do metro do Porto na Linha de Gondomar encontra-se cortada entre as estações de Campainha e Levada devido a um acidente ocorrido pelas 7h28, que não provocou feridos, disse o presidente da Câmara local.

Em declarações à Lusa, Marco Martins afirmou que o acidente ocorreu na rua da Lourinha, em Rio Tinto, quando um veículo ligeiro desrespeitou um sinal vermelho, embatendo numa composição do metro, que circulava no sentido Fânzeres (Gondomar)/Matosinhos.

"Devido ao impacto do embate, a composição descarrilou e ocupa as duas vias", disse, acrescentando que se encontra no local uma equipa da EMEF [Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário] a proceder à remoção do veículo, o que se deverá prolongar até cerca das 11h00.

Contactada pela Lusa, fonte do Metro do Porto afirmou que o veículo embateu no conjunto de rodas da composição, provocando assim o descarrilamento.

"Foi pedida à Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) um reforço do serviço naquela zona", acrescentou a fonte.

O autarca de Gondomar disse ainda que o transbordo está a ser feito a pé pelos passageiros, num percurso de cerca de 1,5 quilómetros entre as duas estações. De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil, no local encontram-se sete elementos, apoiados por dois "recursos técnicos terrestres".

