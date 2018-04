A feira das férias

PUB

Braga, Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa

Lisboa, Sociedade Nacional de Belas Artes

De 13 a 15 de Abril

Coimbra, Pavilhão Centro de Portugal

Porto, Palácio da Bolsa

De 20 a 22 de Abril

PUB

Dos mares azul-turquesa aos picos de neve perene. Para férias, escapadinhas ou luas-de-mel. Em modo tudo-incluído ou de autocaravana. Na Feira das Viagens, há postais para todos os gostos. Três novidades marcam esta sexta edição. A primeira é a estreia em Braga, que assim se junta a Lisboa, Porto e Coimbra. A segunda, a mudança de casa na capital, para a Sociedade Nacional de Belas Artes. A terceira, a antecipação das datas, motivada por uma procura que começa cada vez mais cedo. De resto, a Feira das Viagens mantém o propósito principal: "ajudar as famílias portuguesas a encontrarem soluções competitivas e variadas para as suas férias", dentro de "um mundo de oportunidades" sugeridas por cerca de 40 expositores de agências e destinos.

Horário: das 10h às 20h.

Entrada livre

Foto DR

Territórios de corrida

Monção, Praça Deu-la-Deu

Dia 15 de Abril

Desde Fevereiro que os corredores de Monção andam a treinar para a inauguração de um novo desafio de running: Portugal a Correr. A vila raiana é a primeira das dez localidades que serão visitadas ao longo do ano. Portimão, São João da Pesqueira e Barrancos são outras pistas confirmadas. Para lá da promoção do exercício físico, a iniciativa da GlobalSport tem como objectivo juntar desporto, cultura, património e gastronomia. Está aberta a corredores e caminhantes, conforme escolham a minimaratona de dez quilómetros ou a caminhada de cinco. Entre portugueses e estrangeiros, são esperados três mil atletas. No caminho de todos está a promessa de "um mundo para descobrir, um território para sentir".

Horário: partida às 10h.

Inscrição a 7€ (caminhada) e 15€ (minimaratona)

Foto Pedro Cunha

Experiências naturais

Algarve, vários locais

De 13 a 22 de Abril

Mergulhar num seafari, caminhar pelos "medos" da Bordeira (nome que ali se dá às dunas), observar aves na Ria Formosa, pedalar até praias escondidas, passear de burro por trilhos mouros e romanos em Paderne, ver a Ponta de Sagres de um caiaque, navegar até às grutas de Lagos, partir de Albufeira ao encontro de golfinhos.... A Algarve Nature Week contempla as mais diversas vertentes da paixão pela natureza e pelas actividades ao ar livre. Guiada pelo lema Uma natureza, mil emoções, a quarta edição engloba dezenas de ofertas, a preços especiais, de cerca de 70 parceiros. É só escolher e reservar lugar na experiência preferida aqui.

Foto

Artes e vendas

Lisboa, Cordoaria Nacional

De 14 a 22 de Abril

A Cordoaria Nacional abre portas a mais uma edição, a 23.ª, da Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa. Organizada pela Associação Portuguesa de Antiquários, em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga, alarga-se este ano para receber, entre antiquários e galeristas, 25 expositores de representantes do sector, incluindo duas galerias espanholas e duas francesas. O catálogo da feira – disponível aqui – fica completo com palestras, demonstrações de conservação e restauro, provas de vinho diárias e propostas gastronómicas criadas exclusivamente para a ocasião pelo chef Francisco Amado.

Horário: segunda a sábado, das 16h às 23h; domingo, das 12h às 20h.

Bilhetes a 12€ (individual) e 20€ (duplo)

Foto Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, no Crato Paulo Ricca

Chamada monumental

Pelo país

Dia 18 de Abril

Monumentos de todo o país tornam a convocar população de todas as idades para participar em centenas de actividades, na sua maioria gratuitas. No quadro do Ano Europeu do Património Cultural, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios celebra-se este ano sob o tema Património Cultural: de geração em geração. Vila Nova de Cerveira convida a descobrir um pequeno templo rural que foi recentemente recuperado: a Capela de Santa Luzia de Campos. No Crato, no Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, alunos do primeiro ciclo e da universidade sénior recriam A Lenda da Flor da Rosa. Santarém aponta o foco à Torre das Cabaças e ao Núcleo Museológico do Tempo. No Palácio Nacional de Mafra, a visita é ilustrada por histórias das gerações que o habitaram. Em Lisboa, o Padrão dos Descobrimentos exibe o documentário A Construção de Um Símbolo, a par de uma oficina infantil e de uma visita guiada especial à exposição A Espantosa Variedade do Mundo. E, no Castelo de Silves, decorre um jogo de pistas. Isto na quarta-feira. Mas a celebração prolonga-se. Entre 18 e 22 de Abril, Reguengos de Monsaraz chama a jogos tradicionais e uma visita nocturna à vila. A 19 de Abril, o Sítio Arqueológico de Miróbriga, Santiago do Cacém, junta crianças e idosos em torno da herança romana. A 21 de Abril, Almada promove um dia aberto com oficinas no Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz, enquanto Portimão recria Um Dia na Pré-História nos Monumentos Megalíticos de Alcalar. Dia 22, o Centro Cultural da Nazaré (antiga lota) é palco da peça Peixe e Pão, pelo Grupo Etnográfico Danças e Cantares da Nazaré. Para o Porto, a 29 de Abril, está agendada uma visita à Sinagoga Kadoorie Mekor Haim, a maior da Península Ibérica. São apenas algumas sugestões entre a imensidão alinhada, disponível para consulta aqui.

Foto Leonel de Castro

Gentes do mar

Viana do Castelo, Antigos Paços do Concelho

Até 22 de Abril

Leonel de Castro mostra o projecto que lhe valeu a bolsa Estação Imagem Viana do Castelo em 2017. Propôs-se acompanhar durante um ano comunidades piscatórias minhotas, na dureza do dia-a-dia no mar mas também na vida que vai do trabalho à família, passando por festas e religião. Daí resultou a narrativa contada pelas 30 imagens expostas. Estes são os últimos dias para conhecer pela sua lente os Minhotos de Pele Salgada, essas pessoas que, descreve o fotógrafo, "embarcadas ou em terra, traçam no turbulento Atlântico os sulcos das suas vidas". Como o mestre Vítor, retratado nesta imagem a bordo do Rumo ao Destino.

Horário: todos os dias, das 10h às 18h.

Grátis

Foto DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De praga a prato

Ferreira do Zêzere

Até 29 de Abril

Se não podemos vencê-los… Vamos comê-los. Foi com este slogan que, em 2008, nasceu em Ferreira do Zêzere o Festival Gastronómico do Lagostim de Rio. A ideia é contribuir para o equilíbrio ecológico da zona, transformando a abundância do lagostim-vermelho na albufeira de Castelo do Bode – considerada uma praga por biólogos e pescadores – num festim para o paladar. Oito estabelecimentos do concelho promovem a estrela da ementa este crustáceo de água doce, nativo da América do Norte, que é há muito apreciado em países como Alemanha, França ou China – nalguns casos, como uma iguaria requintada.

Nos estabelecimentos O Rio, Pizzaria Toscana, Fonte de Cima, A Grelha do Zêzere, Manjar São Miguel, Quinta do Adro, Ti Pedro e Pérola do Zêzere.

Horário: de sexta a domingo (à sexta, só ao jantar)

PUB