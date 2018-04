O retrato de um manifestante em chamas na Venezuela durante um dos protestos contra o Presidente Nicolás Maduro, é o vencedor do prémio de fotografia do ano atribuido pelo júri do concurso World Press Photo. O momento foi registado pelo fotógrafo Ronaldo Schemidt, da agência France-Presse.

O concurso que distingue as melhores fotografias de profissionais de todo o mundo premiou ainda mais oito categorias.