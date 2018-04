A transportadora aérea nacional TAP cancelou 557 voos durante o primeiro trimestre, segundo dados fornecidos pela empresa britânica de estatísticas OAG, que mensalmente divulga relatórios de pontualidade de companhias e aeroportos.

Em resposta a questões da agência Lusa, a empresa revelou o cancelamento de 75 voos da TAP em Janeiro, enquanto que em Fevereiro verificaram-se 117. Já em Março a transportadora registou 365 cancelamentos, segundo fonte da OAG, que agrega dados enviados por companhias aéreas e autoridades, tendo "apenas começado a receber [informações] da TAP nos últimos meses".

No relatório público mensal, as estatísticas mostraram que em Março 1,6% dos voos da TAP foram cancelados e que 57,6% das chegadas não sofreram atrasos superiores a 15 minutos. Nesse mês realizaram 10.875 voos. No ranking da pontualidade, a transportadora estava no 151.º lugar entre 156 companhias.

Em Março de 2017, a TAP somava 75,1% de chegadas sem atrasos e ocupava o 85.º lugar no ranking de pontualidade, entre 129 transportadoras, sem haver registo do número de voos cancelados.

Este ano, Março a companhia mais pontual foi a T'way Air (Coreia do Sul) e a menos a Tassili Airlines (Argélia).

Já em Janeiro de 2018, os relatórios mostram que a TAP cancelou 0,3% de voos e teve 75,1% de chegadas sem atrasos, o que se traduziu num 89.º posto em relação a pontualidades num 'ranking' de 155 companhias aéreas. O total de voos foi de 10.575 voos.

Em Fevereiro, a companhia portuguesa contabilizou 0,6% de cancelamentos, 75,7% de chegadas sem atrasos, tendo colocado a companhia na 83.ª posição entre 155 transportadoras na classificação da pontualidade. No segundo mês do ano registaram-se 9376 voos.

Sobre outras companhias portuguesas, o último boletim estatístico divulgado pela OAG mostra a SATA Air Açores em 149.º lugar (59% de chegadas sem atrasos e 3,6% de cancelamentos) no ranking de pontualidade de Março de 2018. O número total de voos foi 1041.

Sobre a Azores Airlines (ex-SATA International), a lista de Março revela 493 voos e um 154.º posto na pontualidade (41,2% sem atrasos e 3,2% de cancelamentos).

De Portugal consta ainda a Aero VIP, com 388 voos regionais, e que teve 94,3% chegadas sem atrasos e 1,6% de cancelamentos, enquanto a Orbest (filial da Evelop Airlines) operou com sucesso todos os 12 voos no terceiro mês de 2018.

Lisboa é 82.º nas ligações

Na análise estatística de 1194 aeroportos em Março de 2018, Lisboa ficou no 1176 .º lugar de pontualidade (47,7% de partidas sem atrasos e 1,3% de cancelamentos).

Em termos de movimentos, com 8318 voos o aeroporto da capital foi a 82.º infraestrutura, entre 1200, a contabilizar mais ligações.

O Porto estava na 1158.ª posição na pontualidade (53% de partidas sem atrasos e 2,1% de cancelamentos e 3331 voos), enquanto Faro seguia no 1140.º posto (57% de partidas sem atraso, 1,4% cancelamentos e 1393 voos) e o Funchal no 1113.º lugar (61% de partidas sem atrasos, 5,3% cancelamentos e 845 voos).

No arquipélago dos Açores, Ponta Delgada ocupou o 1141. º posto na lista da pontualidade (56,8% partidas sem atrasos, 1,5% de cancelamentos e 621 voos), o aeroporto da Terceira seguiu em 1128. º lugar (58,6% de partidas sem atrasos, 1,9% de cancelamentos e 410 voos) e a Horta esteve no 1173.º posto (49,3% de partidas sem atrasos, 7,9% cancelamentos e 161 voos).

Esta lista de Março foi liderada pelo aeroporto alemão Saarbruecken (99,1% de chegadas sem atrasos, 0,9% de cancelamentos e 219 voos), enquanto no extremo oposto esteve o aeroporto da localidade venezuelana Barcelona, a 300 quilómetros de Caracas, (14,8% de chegadas sem atraso, 5,3% de cancelamentos e 243 voos).

