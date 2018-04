O vasto programa de Parcerias Público Privadas (PPP) que o Governo tem sob sua supervisão merece sempre um capítulo autónomo e é também a melhor forma de conhecer a evolução dos pedidos de reposição de reequilíbiro financeiro (REF) que os parceiros privados fazem relativos aos respectivos contratos. Numa comparação entre o documento apresentado em 2017 e aquele que o ministro das Finanças apresentou esta sexta-feira na Assembleia da República pode perceber-se que o valor global de pedidos de REF emagreceu 27 milhões de euros, face aos que estavam contabilizados no ano anterior.

De acordo com o documento, o valor dos REF está agora nos 661 milhões de euros, sendo o valor de petição referente à subconcessão do Baixo Tejo o mais relevante, com 155 milhões de euros, o que significa um peso relativo de 23% no total das contingências existentes no final do primeiro trimestre de 2018.

No sector ferroviário, ainda não houve qualquer novidade relativamente ao pedido de indemnização apresentado pela ELOS - Ligações de Alta Velocidade, consórcio que se formou para construir a ligação entre Poceirão e Caia. O pedido de indemnização surgiu na sequência da recusa de visto por parte do Tribunal de Contas, e contempla os custos incorridos, quantificados pela empresa, em cerca de 169 milhões de euros. O Estado português tentou impugnar esta decisão em duas frentes judiciais: junto do Tribunal Central Administrativo Sul, acção de anulação de sentença; e recorreu para o Tribunal Constitucional, no qual se encontra ainda pendente uma reclamação para a Conferência desse Tribunal quanto a um dos fundamentos do recurso, não existindo ainda decisão quanto a estes processos.

No que diz respeito às PPP do sector da saúde, mantém-se o pedido de REF de 33 milhões de euros apresentado pela Entidade Gestora do Hospital de Braga, enquanto que no sector da segurança mantêm-se os quatro pedidos de REF relacionados com alegados atrasos na montagem da rede SIRESP ou com encargos adicionais incorridos pela concessionária para que o prazo definido contratualmente não fosse incumprido. Mas, segundo o Governo, “não é possível quantificar o impacto orçamental que poderá advir destes processos”.

O esforço de reduzir o impacto orçamental que têm as parcerias, sobretudo no sector rodoviário, levou à abertura de um processo de renegociação que ainda está em curso em vários contratos. O governo já conclui os processos negociais relativos aos contratos de subconcessão do Algarve Litoral, do Pinhal Interior e da Autoestrada Transmontana, mas por enquanto apenas o do Pinhal Interior se encontra a produzir efeitos, desde o final de 2017. A renegociação do contrato da Brisa já tem uma Comissão nomeada.

