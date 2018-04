O documento entregue na Assembleia da República promete um crescimento do investimento público sustentado até 2020, que em 2018 deve ter um aumento nominal de 32%, "incluindo um melhor e mais eficiente aproveitamento dos fundos europeus através do Portugal 2020". Mas comparando este documento com os anteriores o que se vê é um reforço de 74 milhões de euros, o que corresponde a 0,04% do PIB.

A proposta entregue por Mário Centeno inclui uma lista de investimento públicos com 25 entradas, mas todas elas são já haviam sido anunciadas, nenhuma tem calendarização concreta, nem o montante que vai ser atribuído a cada obra em específico

Olhando para a lista de investimento em causa, encontramos "cinco novos hospitais" (Hospital Lisboa Oriental, Hospital do Central do Alentejo, Hospital do Seixal, Hospital de Sintra e Hospital da Madeira), e a menção a vários investimentos na ferrovia e nos sistemas de metropolitanos, incluindo os já anunciados investimentos no corredor ferroviário norte-sul (Linha do Norte) e no corredor internacional (Caia), ambos financiados com fundos europeus, bem como os projectos de expansão dos metros de Lisboa e do Porto, que foram inseridos na reprogramação do Portugal 2020.

Para conseguir maior detalhe em cada uma das intervenções é necessário consultar o mapa com as medidas, nos quais o Governo tenta fazer uma descrição qualitativa de cada projecto, e a forma como eles estão a concorrer para o cumprimento das metas europeias. Mas sobre os investimentos nos hospitais, por exemplo, não há nenhuma referência.

No documento principal, o Governo destaca os investimentos que apoiarão a competitividade da economia nacional, em particular na ferrovia (886 milhões de euros) e nos portos (192 milhões de euros). No capítulo da "coesão social e no reforço do capital humano", é sublinhado o aumento do investimento na saúde (792 milhões de euros) e na educação (267 milhões de euros).

