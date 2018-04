O primeiro intermediário de crédito autorizado e registado pelo Banco de Portugal (BdP) é o Crédit Taux Service, sociedade francesa, que acaba de iniciar actividade em Portugal através da abertura de uma sucursal, com a denominação de Crédito Taxa Serviço.

Desde o início do corrente ano que que os intermediários de crédito, que são empresas especializadas em apoiar clientes particulares no acesso a empréstimos bancários, têm de ser autorizados pelo Banco de Portugal, passando a estar registados no Portal do Cliente Bancário, uma obrigatoriedade que pretende proteger os consumidores em relação a empresas ou pessoas em nome individual que actuam ilegalmente, ou que não cumprem as regras a que deve obedecer esta actividade privada.

Com cerca de sete anos de actividade em França, o Crédit Taux Service abriu a primeira agência no Porto. A opção pelo Norte poderá estar relacionada com o elevado número de franceses a residir e a trabalhar na região, a par de uma forte procura de habitação por parte de franceses, para segundo residência, nomeadamente reformados (que assim beneficiam de condições fiscais mais vantajosas), mas também para investimento (arrendamento) e para desenvolvimento de actividade comercial.

A entidade apresenta-se como dispondo de “uma equipa formada e especializada no crédito à habitação”, mas também noutras áreas, nomeadamente “investimento, construção, transferências de crédito, consolidação de créditos”.

O Crédito Taxa Serviço vai actuar como intermediário não vinculado, ou seja, trabalha com várias instituições de crédito (só estas é que podem concedem empréstimos) e não apenas com uma. Esta é uma das exigências do decreto-lei nº 81 - C/2017, a de os intermediários serem obrigados a definir se trabalham em exclusividade com uma entidade de crédito (vinculado) ou com várias (não vinculado).

Em França, o Crédit Taux Service possui cinco agências, e no seu site é referido, que, em 2017, teve intervenção em mais de 240 mil contratos, envolvendo 240 milhões de euros.

Até à criação das novas regras, no âmbito da transposição de uma directiva comunitária, a actividade dos intermediários não tinham enquadramento legislativo, nem eram supervisionadas pelo Banco de Portugal, o que tem facilitado a prática de burlas, por entidades ilegais, muitas das quais ainda continuam no mercado.

A partir de agora, os intermediários terão de ser registados e autorizados no Banco de Portugal, mas da lista ainda consta apenas o Crédit Taux Service porque foi estabelecido um período de transição para as empresas e pessoas singulares que já actuavam no mercado, permitindo a continuação dessa actividade até ao dia 31 de Dezembro de 2018. A transição, que pretende dar condições à adaptação dos intermediários às novas regras liberta as empresas de registo imediato, mas obriga-as, no entanto, a cumprir todas as normas legais e regulamentares em vigor relativas ao exercício desta actividade.

