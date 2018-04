O Programa de Estabilidade que o Governo apresentou nesta sexta-feira já ultrapassa o horizonte da actual legislatura – vai de 2018 a 2021 – e, embora haja legislativas pelo meio, a estratégia de António Costa está lançada e passa por só avançar com uma nova descida do IRS em 2021. Para 2019 e para 2020 não estão previstas alterações.

O documento inclui “uma nova medida de redução de IRS em 2021 no montante de 200 milhões de euros”, não apontando quaisquer novas mudanças nem para o último ano da actual legislatura nem para o primeiro da próxima.

O programa não especifica se essa redução passará por uma revisão dos escalões do IRS, refere apenas que a perda de receita em 200 milhões de euros em 2021 vai resultar de “uma nova medida” de redução do imposto.

Para 2019, ano de eleições europeias e legislativas, está contabilizado apenas o impacto de 155 milhões de euros que vem das alterações no IRS de 2018 (o aumento do número dos escalões, o alargamento da isenção do IRS), algo que já estava previsto e já tinha sido anunciado com o último Orçamento do Estado.

Em conferência de imprensa no Salão Nobre do Ministério das Finanças, Mário Centeno não foi além do que está escrito no Programa de Estabilidade e nada mais especificou. Disse que haverá uma “medida adicional” de “alívio da carga fiscal dos impostos sobre o rendimento” em 2021. Ao jornalista que lhe perguntara sobre a medida, assumiu que ela está definida no documento “de forma tão genérica como esta que eu lhe estou aqui a fazer”. E nada mais disse.

A descida do IRS que agora começou representa para o Estado uma perda de receita na ordem dos 385 milhões de euros, mas com efeitos repartidos por dois anos: 230 milhões este ano e os tais 155 milhões no próximo. O Governo assumiu que faria a redução a dois tempos e nunca negou as contas das consultoras – PwC concluiu que nem toda a redução anual do imposto aparecia reflectida nas taxas de retenção na fonte em vigor ao longo deste ano, prevendo-se reembolsos de IRS mais altos do que os valores a devolver este ano.

Há uma parte dos impactos da descida do IRS que à partida só se sentiriam em 2019, desde logo o alargamento das regras do mínimo de existência aos trabalhadores a recibos verdes, mas esse impacto não representa a totalidade dos impactos. Isto porque a esmagadora maioria dos rendimentos brutos em Portugal vêm de salários de trabalhadores dependentes e de pensões, que representam cerca de 90% dos valores.

O alargamento do mínimo de existência acontece por duas vias: por um lado, a isenção do IRS (total ou parcial) foi alargado para permitir que os contribuintes não ficam com um salário líquido anual inferior a 9006,9 euros e, por outro, esta regra passa também a abranger os trabalhadores a recibos verdes.

Numa entrevista ao PÚBLICO em Fevereiro, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, referia haver alterações “que, pela sua natureza, têm apenas reflexo em 2019 – por exemplo, tudo o que não seja rendimento da categoria A [trabalho dependente] e H [pensões]”. E sem refutar as conclusões das consultoras, admitia: “Todos os exercícios são legítimos”.

O Governo está a prever uma manutenção da carga fiscal este ano, uma descida em 2019 e uma manutenção do valor em 2020, 2021 e 2022. A projecção diz respeito ao peso da receita dos impostos e das contribuições sociais no Produto Interno Bruto (PIB) e significa, segundo as contas do Governo, que esse valor será de 34,5% em 2017 e 2018, e de 34,4% em 2019 e nos três anos seguintes.

Recorde-se que há um ano o Governo previa que a carga fiscal medida em percentagem do PIB baixasse em 2017, mas os dados do INE apontam para um ligeira subida (o peso da receita dos impostos directos baixou, mas a dos contribuições sociais e dos impostos indirectos cresceu).

