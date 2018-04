O Sp. Braga voltou a aumentar a pressão na luta pelo terceiro lugar ao vencer de forma clara (1-5) o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, em partida de abertura da 30.ª jornada da I Liga. Depois do empate em Santa Maria da Feira, os minhotos reacenderam a disputa com o Sporting, assumindo provisoriamente o último lugar do pódio, com 68 pontos, em igualdade com os "leões", que se deslocam ao Restelo no domingo.

Wilson Eduardo, com dois golos em três minutos (17' e 20'), foi a figura de um encontro marcado pelo penálti e expulsão do defesa pacense João Góis, aos 7 minutos. O lateral puxou Paulinho e deixou os "castores" em inferioridade numérica. Paulinho desperdiçaria a ocasião para abrir o marcador, ao acertar na barra, mas o Sp. Braga explorou a vantagem numérica para se superiorizar num terreno onde o FC Porto foi recentemente derrotado.

Os pacenses ainda responderam por Luiz Phellype (57'), ameaçando Matheus apenas três minutos volvidos, com Bruno Santos a ver o empate negado pelo guarda-redes brasileiro. Esse seria o canto do cisne, já que Ricardo Horta (62') e Danilo (72') encerraram a questão antes de Wilson Eduardo desperdiçar o hat-trick com a baliza completamente à mercê, deixando para Dyego Sousa o fecho de contas (90+2').

O Paços de Ferreira fica agora à espera dos resultados dos rivais na luta pela despromoção, somando 28 pontos, a par de Moreirense e V. Setúbal, e dispondo de quatro de vantagem para o Feirense, penúltimo do campeonato.

