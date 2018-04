Mais quatro membros do Conselho Leonino apresentaram demissão, na sequência da polémica em torno de Bruno de Carvalho, elevando assim para cinco o número de demissionários — na quarta-feira tinha sido José Maria Ricciardi anunciar que retirava o seu apoio ao presidente do Sporting.

Em causa a troca de palavras entre Bruno de Carvalho e os jogadores após o primeiro jogo frente ao Atlético de Madrid para a Liga Europa, que os "leões" perderam por 2-0. O clube de Alvalade ficou esta quinta-feira afastado da prova.

A carta de demissão de José Moniz Pereira, Francisco Calheiros, Francisco Soares dos Santos e António Pedro Carmona terá sido enviada ao presidente da mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, algumas horas antes do início da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, partida em que o Sporting venceu a equipa espanhola por 1-0. Contudo, o resultado foi insuficiente para dar a volta ao resultado da primeira mão.

Na carta, a que o Correio da Manhã teve acesso, os quatro elementos dizem não se reverem nem se conformarem "com esta situação, que infelizmente só se pode agravar ainda mais com a actual presidência", o que os levou a apresentar a demissão.

"Pese embora ser reconhecido algum trabalho meritório que foi desenvolvido no mandato anterior, a actuação de Bruno de Carvalho começou a revelar-se, aos olhos de qualquer pessoa mais atenta, verdadeiramente incompatível com um cargo que exige uma exemplaridade no comportamento e elevação", lê-se na carta, onde os quatro demissionários dizem manifestar "esperança" e empenho para que possa haver muito em breve uma mudança profunda na situação actual do clube".

O Sporting está a viver um momento especialmente conturbado, depois das criticas do presidente Bruno de Carvalho ao desempenho dos jogadores, na semana passada. As críticas levaram os atletas a lamentar publicamente a falta de apoio do presidente e desde então, com ameaças entretanto retiradas de processos disciplinares, Bruno de Carvalho tem enfrentado duras criticas ao seu comportamento.

