O Bayern Munique anunciou esta sexta-feira a contratação do treinador croata Niko Kovac, actualmente no Eintracht Frankfurt, para suceder a Jupp Heynckes no comando técnico dos já hexacampeões alemães.

"Niko Kovac vai ser o novo treinador do Bayern a partir de 1 de Julho de 2018. Chegámos a acordo para um contrato de três anos", confirmou o director desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic, na rede social Twitter.

Kovac, antigo jogador do Bayern, de 46 anos, já orientou a selecção da Croácia entre 2013 e 2015 e comanda, desde Março de 2016, o Eintracht Frankfurt, que ocupa o quinto lugar do campeonato alemão.

Jupp Heynckes, de 72 anos, substituiu o italiano Carlo Ancelotti em Outubro de 2017, interrompendo a “reforma” iniciada em Junho de 2013, após a conquista da mais recente Liga dos Campeões pelos bávaros.

O antigo médio internacional croata terminou a carreira em 2009, no Salzburgo, depois de ter cumprido grande parte do percurso em clubes alemães, entre os quais o Bayern Munique (2001 e 2003), ao serviço do qual conquistou campeonato e Taça da Alemanha em 2002-03 e a Taça Intercontinental de 2001.

"Ele conhece o clube, o seu ADN e nós jogámos juntos. Apreciamo-nos mutuamente e temos muito boas relações", acrescentou o também antigo jogador do Bayern Salihamidzic.

Como treinador, levou a Croácia ao Mundial2014, quedando-se pela fase de grupos, atrás de Brasil e México. No Eintracht assegurou a manutenção em 2014-15 e terminou a época seguinte no 11.º lugar.

A notícia apanhou o Eintracht de surpresa, revelando, pela voz de Fredi Bobic, director desportivo do clube de Frankurt, não ter sido contactado pelo Bayern de Munique. "É muito infeliz, pouco profissional e desrespeitoso. Se queriam algo de nós, só precisavam de nos contactar", disse Fredi Bobic.

Numa entrevista colectiva com Kovac, que se recusou a comentar a situação, o dirigente afirmou que "não existiu nenhum contacto" por parte do Bayern e que todo o processo foi tratado directamente com o croata.

Niko Kovac, de 46 anos, tinha vínculo com o Eintracht Frankfurt até 2019… e uma cláusula de rescisão em caso de surgir proposta de "um grande clube europeu".

