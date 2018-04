“Estávamos numa sala grande. O que aconteceu agora é que se abriram umas portas muito grandes nessa sala e percebemos que dão para outras tantas salas. A sensação que temos agora é esta: ‘Isto afinal é muito maior do que a malta pensava’”. Pedro Gonçalves está a explicar o mundo que vamos conhecer esta sexta-feira, dia em que é editado Odeon Hotel. Está a falar-nos do que ele e Tó Trips foram descobrindo enquanto gravavam o novo álbum dos Dead Combo, o sexto de originais, o sucessor de A Bunch of Meninos, lançado em 2014. Há realmente nele muitas salas e corredores a descobrir. Os corpos que os percorrem são os mesmos, com os mesmos gestos, com a mesma personalidade – afinal, já lhes conhecemos a pinta há muito –, mas encontram-se com muito mais gente, conversam mais, puxam mais pessoal para a palheta enquanto a guitarra toca, o contrabaixo ressoa, as teclas do piano são pressionadas.

A Bunch Of Meninos”, editado em 2014, foi o álbum em que, para seguirem caminho, os Dead Combo decidiram que seria necessário voltar ao início e calçar as botas empoeiradas com que haviam dado os primeiros passos, quando eram guitarrista e homem do contrabaixo a aventurarem-se pelas vielas da cidade. Foi o álbum mais descarnado, mais cru dos Dead Combo. Daí para cá, houve muitos palcos e muitos concertos. Daí para cá, reinventaram-se novamente na companhia d’As Cordas da Má Fama, com as quais actuaram ao vivo e editaram um disco, transformando as suas canções pelo contágio com a musicalidade do violoncelo, viola de arco ou violino. Daí para cá, Tó Trips editou a solo (Guitarra Makaka – Danças a um Deus Desconhecido) e com o percussionista João Doce (Sumba) e Pedro Gonçalves trabalhou com Aldina Duarte, produzindo Romance(s) ou Quando se Ama Loucamente.

Odeon Hotel Autoria: Dead Combo

Sony Music

Daí para cá, Tó e Pedro zangaram-se e andaram de costas voltadas quase um ano – “não tinha nada a ver com música, para variar”, diz Pedro com um encolher de ombros. Pedro: “Somos dois e isto é tipo casalinho. Eram problemas de comunicação, que é o que a gente tem sempre”. Tó: “Andámos no psicólogo e tudo, a obrigar-nos a dizer ao outro o que o outro tem de bom, em vez de dizer só as coisas más”. Pedro: “E pronto, andámos nessas andanças, resolvemos as coisas e decidimos que era fixe gravar um disco e que era fixe ter um produtor”. As portas da sala grande estavam prestes a abrir-se para revelar outras salas, outras portas, novos mundos neste vasto mundo de uns eternos viajantes chamados Dead Combo. Senhoras e senhores, eis o Odeon Hotel.

Há balanço elegante como elegantes eram os salões onde o swing punha multidões a dançar horas a fio, há bateria e percussões a dar vertigem rock ao frémito da guitarra e há negrume eléctrico servido em voz cavernosa. Há cartoons feitos música, naquele frenesim de cores garridas dos cartoons, há melancolia de madrugadas solitárias, quando, pesarosos, pesamos a vida e há cuíca a juntar-se à festa para que o baile seja festa a sério. "O Odeon Hotel é uma metáfora da cidade [Lisboa]. Um sítio onde as pessoas vão e ficam uns tempos antes de partirem novamente. É a cidade actual. Um sítio que abarca pessoas de várias origens sociais, económicas, étnicas”, diz Pedro Gonçalves. “Não sei se é sorte e não é azar”, atalha Tó Trips, “mas os acasos têm dado esta coisa: parece que os nossos discos acompanham a evolução da cidade. O Pedro há muito tempo que queria uma capa com muita malta e surgiu a ideia do hotel, um sítio de passagem onde pára muita gente e que também tem a ver com as mudanças a que assistimos hoje em Lisboa”.

Meninos e meninas, façam favor de entrar. Odeon Hotel foi apresentado esta quinta-feira no Convento de São Francisco, em Coimbra, e passará esta sexta e sábado no Festival Soam Guitarras (primeiro em Oeiras, no Auditório Ruy de Carvalho, depois no Teatro Garcia Resende, em Évora). Não teremos Tó Trips e Pedro Gonçalves sozinhos em palco. Com eles, estarão o baterista Alexandre Frazão, companheiro de longa data, Gui nos sopros e no mellotron e António Quintino no contrabaixo, guitarras e mellotron. Odeon Hotel é álbum de família e é com ela que os Dead Combo partirão pelo país – e além dele, que o contrato discográfico assinado com a Sony Music prevê, proximamente, a edição internacional do álbum.

Daniel Costa Neves

Tentámos fugir àquela ideia dos dois gajos no meio do nada, que era a nossa imagem Pedro Gonçalves, músico

Despir a camisola do 'fado-western'

Começou como todos os outros álbuns. “É sempre igual. Um gajo pega nisto [agarra o telemóvel e mostra o arquivo de ficheiros de som], o Pedro tem umas malhas, eu tenho outras: ‘Bora ver esta?’. ‘Fixe’”. Odeon Hotel começou como todos os outros, mas não nasceu como Vol.1, Quando a Alma não é Pequena, Lusitânia Playboys, Lisboa Mulata ou A Bunch of Meninos. Isto porque, desta vez, chamaram alguém para dirigir as operações, leia-se, um produtor – habitualmente, era Pedro Gonçalves a assumir esse papel. Chegou então o americano Alain Johannes (Queens of The Stone Age, PJ Harvey, Arctic Monkeys) e, mal entraram nos estúdios Namouche, onde o álbum foi registado, tornou-se óbvio que algo mudaria. “Chegámos lá e a primeira coisa que ele quis foi montar a bateria”. Ora, os Dead Combo estavam habituados a tratar tudo entre si, leia-se, entre Tó e Pedro, convocando depois convidados para acrescentarem o necessário. Desta vez, não seria assim. Alexandre Frazão esteve lá desde o início a batucar as peles. “A música, à partida, ganhou imediatamente uma força diferente”, diz Tó. “Mudou logo o som da coisa”, concorda Pedro.

Dead Combo Carnaxide. Auditório Municipal Ruy de Carvalho. Rua 25 de Abril, Lote 5. T. 214170109. Dia 13 de Abril às 21h30 (festival Soam as Guitarras). 10€ a 12,5€.

Évora. Teatro Garcia de Resende. Pr. Joaquim António de Aguiar. Dia 14 de Abril às 21h30 (festival Soam as Guitarras). 12,50€.

Caldas da Rainha. Centro Cultural e Congresso. Rua Dr. Leonel Sotto Mayor. T. 262889650. Dia 28 de Abril às 21h30. 10€ a 15€.

A capa do novo álbum mostra-os escondidos entre uma multidão de gente. A mãe de santo, o negociante de arte, a jovem actriz de cinema, o comerciante judeu, o faquir vindo do Oriente, os refugiados de um país em guerra, o jovem casal em lua-de-mel. As roupas que vestem transportam-nos para um tempo, os anos 20 do século passado. Ou seja, mais uma vez, os Dead Combo, que já vimos rodeados de gangsters e pistoleiros, que já conviveram com marinheiros e canalhas de outras eras, cruzam imaginários de tempos idos para falarem deste tempo que é agora. “Por toda a Europa se fala de xenofobia, se ouvem discursos contra os imigrantes. A capa é também contra isso. ‘Não pode ser. Temos que estar juntos e, todos juntos, entender-nos'”, defende Pedro Gonçalves – o vídeo do primeiro single, Deus me dê grana, realizado por André Tentúgal, dá vida em movimento à foto de pose que dá rosto a Odeon Hotel.

A capa, e a forma como, nela, temos que procurar bem para descobrir os dois Dead Combo entre a multidão de pessoas, é sinal de outra coisa. “Tentámos fugir àquela ideia dos dois gajos no meio do nada, que era a nossa imagem”, explica Pedro Gonçalves. “Aquela cena do início, dos gajos do ‘fado-western’, queríamos fugir disso”, continua Tó Trips. “Queríamos despir essa camisola”. Fazendo-o, chegaram a este hotel que é casa de música – “odéon” designava afinal, no mundo grego e romano, o edifício que acolhia as canções ou a poesia. Fazendo-o, chegaram a um sítio onde a música sem palavras dos Dead Combo continua ter aquele trinado com alma que reconhecemos destas paragens, onde rocks, jazzs, latinidades caribenhas e calor mediterrânico caminham lado a lado. Contudo, é aqui mais fervoroso (no sentido rock) e mais ecléctico.

Foto Há novos mundos neste vasto mundo de uns eternos viajantes chamados Dead Combo. Senhoras e senhores, eis o Odeon Hotel Daniel Costa Neves

Gravado com os saxofones de João Cabrita, com a viola de arco de Bruno Silva (um das Cordas da Má Fama), com a bateria de Alexandre Frazão e as percussões de Mick Trovoada, Odeon Hotel tem uma canção dedicada à Dear Carmen Miranda (a da melancolia de fim de noite), tem rock’n’roll agitado de marca registada Trips & Gonçalves (Deus me dê grana), tem interlúdio que poderia incluir como convidado uma trompete do swing dos anos 1930, tem a tropical As quica as you can para instalar um baile dançante à séria, tem a cartoonesca Theo’s walking, o arremedo blues de The Egyptian Magician, dedicado a Zé Pedro, um Faduncho a terminar e, antes dele, um Desassossego que acelera até velocidade mosh em concerto punk.

É álbum dos Dead Combo, é álbum de banda. É o álbum da banda a viver numa cidade sobre a qual “caiu um trovoada gigante que está a mudar tudo”, diz Pedro Gonçalves. “Vemos forças positivas negativas em confronto, mas não me parece que esteja a pender para o lado bom”, diz Pedro Gonçalves. “Parece estar a pender para o lado ‘pessoal que tem dinheiro e o resto não interessa’”. É essa cidade que percorrem, som a som, canção a canção, personagem a personagem.

Diz Tó Trips que este será o álbum “menos português” dos Dead Combo – “se calhar também somos menos portugueses agora”, acrescenta. E explica: “Vejo a malta mais nova e estão-se a ralar para o facto de serem ou não portugueses, são cidadãos do mundo”. Olhou para os Dead Combo e sentiu que, “mesmo sem ser uma coisa pensada”, não precisavam de ter “de uma forma tão chapada na música esse olhar, essa ideia de povo”. Na verdade, não precisam de o fazer. A sua música, 15 anos depois de os ouvirmos pela primeira vez, viajou muito, atracou nos mais diversos portos, partiu para longe sempre com o regresso em vista. Em Odeon Hotel reúnem muito do que viram e trazem muitos daqueles com que foram cruzando caminho.

Continuam a fazer música sem palavras, mas cheia de histórias. Ou melhor, quase sem palavras. Em Odeon Hotel ouvimo-las pela voz grave e soturna de Mark Lanegan. Canta entre negrume eléctrico versos de Fernando Pessoa: “I know, I alone / How much it hurts, this heart / With no faith nor law / Nor melody nor thought”.

Deixando o seu testemunho sobre o trabalho com o duo, escreveu o cantor americano: “Tenho sido desde há muitos anos um devoto da sua música bonita, ensombrada e colorida. Ser convidado a pegar num dos meus poemas favoritos do grande Fernando Pessoa e fazê-lo cantar é verdadeiramente uma das bênçãos da minha vida musical”. A música dos Dead Combo viajou muito. Enquanto tocam no salão principal, o Hotel Odeon está aberto a todos.

