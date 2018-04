Um dia depois do anúncio da programação final, no que à música diz respeito, da última temporada da actual gestão do Teatro Maria Matos, abriu o concurso que definirá a nova vida, privada, da sala lisboeta. A recepção de propostas far-se-á até dia 14 de Maio e será avaliada pelo júri designado pela EGEAC, a empresa municipal que gere diversos espaços culturais em Lisboa, presidido por Pilar del Rio (presidente da Fundação José Samarago), tendo como vogais Joana Gomes Cardoso (presidente do Conselho de Administração da EGEAC), Natália Luiza (actriz e encenadora), Jorge Louraço (dramaturgo e crítico de teatro) e Nuno Galopim (jornalista e radialista).

PUB

Prepara-se assim a transformação do espaço dirigido, nos últimos anos, por Mark Deputter, que transitou entretanto para a Culturgest. A mudança da natureza da gestão, que passará para a esfera privada, não esteve isenta de polémica, sendo contestada por PCP e Bloco de Esquerda e motivando uma petição pública, com mais de 2750 subscritores, onde se incluíam o ex-director do teatro, Mark Deputter, Sérgio Hydalgo, programador da Galeria Zé dos Bois, a coreógrafa Clara Andermatt, o encenador e dramaturgo Ricardo Neves Neves e quase 60% dos trabalhadores da própria EGEAC. Entregue em Fevereiro à vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, a petição manifestava a sua oposição à concessão a privados da gestão do Maria Matos, defendendo que anularia o trabalho de “formação de recursos humanos, a capacitação de agentes culturais e a formação de públicos diferenciados” desenvolvido nos últimos dez anos, oferecendo “os seus frutos de mão beijada à entidade à qual vier a ser concessionado, pondo em causa a vocação pública que este equipamento conquistou, e empobrecendo a cidade e o território onde se insere”.

Apesar da contestação, a Câmara Municipal manteve-se firme nas suas intenções, reveladas por Catarina Vaz Pinto em entrevista ao PÚBLICO em Dezembro de 2017, no âmbito de uma mais profunda reorganização da rede de teatros públicos da cidade. Foi anunciada então nova vida para o Teatro Luís de Camões, em Belém, que será direccionado para a programação infanto-juvenil, para o Teatro do Bairro Alto, anteriormente casa da Cornucópia, e para o Maria Matos – a gestão e a direcção destes dois últimos será escolhida por concurso público. Anunciada a 28 de Fevereiro a abertura do concurso para o Teatro do Bairro Alto, que receberá candidaturas até 6 de Abril, agora é a vez do Maria Matos.

PUB

Nas linhas orientadoras aprovadas em reunião da Câmara Municipal dia 16 de Fevereiro, definia-se que os novos gestores do teatro terão como missão fazer dele um “pólo de forte atracção cultural”, capaz de “gerar uma dinâmica inovadora e de atrair públicos diversos, assentes numa programação “ancorada na diversidade de propostas para o grande público e [em] espectáculos de média/longa duração”. A concessão assume a forma de arrendamento por cinco anos, renovável mediante “avaliação regular do projecto artístico”.

O PÚBLICO tentou obter junto da EGEAC o caderno de encargos do presente concurso, mas aguarda ainda uma resposta a esse pedido.

PUB