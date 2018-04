Mulheres elegantes, sauditas de cabelos escuros e louras da Europa de Leste, enchem os salões de ouro do Ritz-Carlton Hotel, em Riad, marcando o início da primeira semana da moda da Arábia Saudita.

Modelos e maquilhadores preparam-se para a cerimónia de abertura da Semana da Moda Árabe e muitos revelaram à Reuters a surpresa de o evento acontecer naquele reino muçulmano que é "profundamente conservador". "Estamos muito entusiasmados porque esta é a primeira semana de moda na Arábia Saudita, ou seja, estamos a fazer história", declara a modelo Anita Dmycroska.

Mas esta não é uma semana igual às de Londres, Paris ou Nova Iorque. Os homens puderam participar na cerimónia de abertura, mas só as mulheres podem assistir às passagens de modelos. É proibido tirar fotografias.

Recorde-se que as mulheres na Arábia Saudita usam longas e escuras túnicas, abayas, símbolos de piedade, além de serem obrigadas a cobrir a cabeça. Com as reformas mais recentes, em algumas cidades, as mulheres começaram a usar túnicas mais coloridas, por vezes enfeitadas com rendas e veludos ou deixadas abertas, mostrando saias longas ou calças de ganga por baixo.

Desenvolver a moda local

O evento, inicialmente previsto para o mês passado, foi adiado devido a atrasos na emissão de vistos. Figuras da indústria da Itália, Rússia e Líbano reuniram-se em Riyadh, muitos pela primeira vez, para admirar o trabalho de designers locais e internacionais.

Layla Issa Abouzeid, directora da Arábia Saudita para o Conselho da Moda Árabe, do Dubai, que organiza o evento, disse que 1500 pessoas devem marcar presença, incluindo 400 do estrangeiro. A responsável, espera que este evento traga receitas para o reino, mas que também dê destaque aos talentos locais.

Quando “as pessoas vão a Paris para a semana da moda, os hotéis estão completamente esgotados”, exemplifica, acrescentando que quer criar a mesma procura na Arábia Saudita. “Eu quero criar uma plataforma para os designers locais chegarem ao mundo todo”, aponta.

"Estou muito orgulhoso por participar nesta primeira edição do Arab Fashion Week na Arábia Saudita, porque é parte da revolução das mulheres neste país", declara o designer libanês Naja Saade, que defende que ao misturar talentos da Europa e colocar marcas internacionais no mesmo espaço que as árabes, isso venha a promover os designers locais.

O Conselho da Moda Árabe quer introduzir na Arábia Saudita cursos de moda, estágios e bolsas de estudo e, paralelamente, desenvolver um bairro de moda na capital.

