Mary, Alice e Victoria são os nomes favoritos para baptizar o bebé de William e Kate que nascerá ainda este mês. Estas são as escolhas dos apostadores da William Hill?, a casa de apostas, para aquele que será o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.

PUB

Ainda não se sabe o sexo da criança, uma vez que os pais, tal como aconteceu com os dois primeiros filhos, não divulgaram essa informação. No entanto, as apostas são em nomes femininos. Segundo a William Hill, o nome mais popular é Mary, seguido de Alice e de Victoria.

Se for um menino, os pais, segundo os apostadores, poderão escolher Albert, Arthur e Frederick. Os nomes em que menos se apostou são Jack, se for rapaz, e Georgina se for rapariga.

PUB

Na linha de sucessão, a criança ficará atrás do avô, o príncipe Carlos; do pai, William, e dos dois irmãos mais velhos, George e Charlotte; atirando Harry –, que se casa no próximo mês com a actriz norte-americana Meghan Markle – para sexto lugar.

PUB