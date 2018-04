O Palácio de Kensignton anunciou esta sexta-feira que Alexi Lubomirski será o fotógrafo oficial do casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle. Este tinha sido já responsável pelas fotografias de noivado e irá, então, retratar o casal no Castelo de Windsor, depois do casamento na Capela de São Jorge, a 19 de Maio.

Com uma carreira de sucesso no mundo da moda, Lubomirski já teve o seu trabalho publicado nas mais variadas revistas de topo – desde a Harper's Bazaar à Vogue – e fotografou inúmeras figuras como Angelina Jolie, Beyoncé, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts e Nicole Kidman, entre outras.

Nascido no Reino Unido e filho de mãe inglesa e peruviana e de pai polaco e francês, o fotógrafo mudou-se, aos oito anos para o Botswana, onde cresceu. Curiosamente, foi para esse mesmo país que Harry e Meghan viajaram, logo no início do namoro.

Depois da faculdade, Lubomirski trabalhou quatro anos como assistente do conceituado fotógrafo Mario Testino, em Paris. A editora Katie Grand chamou-o para começar a fotografar para a revista Face e, mais tarde, para a Harper's Bazaar.

O fotógrafo fez a sua primeira exposição em 2008, na MILK gallery, em Nova Iorque, e publicou, em 2014, o seu primeiro livro, Decade, com os melhores trabalhos de moda dos seus primeiros dez anos de profissão. No ano seguinte publicou Princely Advice for a Happy Life, um livro dedicado aos seus dois filhos, sobre as virtudes de se comportarem de uma forma digna de um príncipe do século XXI. Depois de ter trabalhado com a actriz Lupita Nyong'o, publicou um livro onde celebra a diversidade da beleza, chamado Diverse Beauty.

Lubomirski fotografou Harry e Meghan, no ano passado, na Casa de Frogmore, em Windsor. Nas imagens, Meghan usava um vestido da marca britânica Ralph & Russo e Harry um fato azul. "Tendo tirado as fotografias de noivado do príncipe Harry e de Meghan Markle, dá-me uma enorme alegria poder testemunhar, novamente, o próximo capítulo desta maravilhosa história de amor", diz em comunicado, citado pela CNN.

A divulgação do nome de Lubomirski como fotógrafo oficial, surge no seguimento de uma série de outros anúncios sobre o casamento real: em Março ficámos a saber que a chef pasteleira Claire Ptak irá criar "um bolo de limão e flor de sabugueiro que irá incorporar os sabores luminosos da Primavera" e no início de Abril o Palácio de Kensington anunciou que o casal tinha escolhido a florista Philippa Craddock.

