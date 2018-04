Amelia Thompson é uma das 1200 pessoas que foram escolhidas por Harry e Meghan para assistir à passagem do casal no dia do seu casamento, 19 de Maio, pelos jardins do Castelo de Windsor. Uma vez que o casal decidiu que queria convidar jovens e adultos que estivessem ligados a causas sociais, o que tem de especial esta menina de 12 anos? Amelia é uma dos milhares de crianças e jovens que testemunharam o ataque terrorista, o ano passado, durante o concerto de Ariana Grande, em Manchester. Morreram 22 pessoas, incluindo sete crianças e mais de 500 ficaram feridas.

Quando a mãe contou a Amelia que tinha sido convidada para o casamento, a jovem não acreditou. "Eu pensei 'alguém está a brincar comigo?'. Mas quando vi mais detalhes percebi 'isto é genuíno'", conta à Reuters. "Eu não sabia o que dizer. Fiquei sem palavras."

A mãe, Lisa Newton, revela que deu o nome da filha porque esta estava no meio da multidão que foi alvo de um homem-bomba, no final de um concerto de Ariana Grande, em Maio passado. "Ela passou por muito e teve alguns anos difíceis e, desde Manchester, tem sido mais difícil ainda", justifica.

"Recebi um e-mail na noite de quinta-feira e já era tarde e, quer dizer, eu não conseguia acreditar", conta a mãe que também foi convidada para o evento. No entanto, deu o seu convite a uma avó que perdeu a neta no mesmo ataque. “Era algo que Amelia queria fazer. Parece-me acertado e vai fazer outra família feliz”, orgulha-se a mãe.

