O Serviço Nacional de Saúde poupou 179 milhões de euros em compras no ano passado, apesar de ter aumentado as aquisições 55% face a 2016, segundo um relatório dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira.

O documento refere que a compra de medicamentos, dispositivos e prestações de serviço e outros bens ao abrigo de acordos feitos pelas unidades de saúde em 2017 representou uma poupança global de 62,2 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

As compras centralizadas para as instituições do SNS, feitas através dos Serviços Partilhados, representaram uma poupança de 116,9 milhões de euros, quase o triplo do que no ano de 2016.

As poupanças de compras centralizadas representaram 65% do total da poupança, enquanto as compras por acordos feitas directamente pelas instituições de saúde contribuíram em 35% para o total das poupanças.

Segundo o relatório, isto representa que há mais hospitais e unidades do SNS a "mandatar os Serviços Partilhados para realização de compras, reduzindo as aquisições directas".

No global, registou-se uma poupança nas compras do SNS de 179 milhões de euros, que aumentou 39% face a 2016, quando era de 128 milhões.

O volume global de compras em 2017 foi de 1.300 milhões de euros.

Na área dos medicamentos, os que registaram maiores valores de poupança foram os do foro oncológico e os do tratamento da infecção VIH/Sida.

A partir deste ano de 2018, os medicamentos para a hepatite C vão também entrar na compra centralizada de fármacos, segundo fonte oficial dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

