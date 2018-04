As condições socioeconómicas das famílias vão passar à frente da zona de residência na lista de prioridades para as matrículas nas escolas do ensino básico e secundário. Esta é uma das alterações consignadas nesta quinta-feira no despacho que estabelece as normas a que devem obedecer as matrículas e que estará já em vigor para os alunos que ingressem em novas escolas no próximo ano lectivo.

O despacho dos secretários de Estado da Educação, Alexandra Leitão e João Costa, publicado nesta quinta-feira em Diário da República, também vai obrigar que aqueles que se apresentem como encarregados de educação comprovem esta condição mediante a apresentação “dos últimos dados relativos à composição do agregado familiar validados pela Autoridade Tributária”.

Estas alterações são justificadas pelo Ministério da Educação, por um lado, pela necessidade de se promover a “igualdade de oportunidades e superação das desigualdades económicas, sociais e culturais”, e por outro para assegurar a “garantia da transparência e combate à fraude”.

Esta última mudança surge na sequência da polémica desencadeada no ano passado com a denúncia, por parte de uma série de pais, de uma prática há muito conhecida: a apresentação de moradas falsas para garantir lugar nas escolas mais cobiçadas, como era o caso do Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre, em Lisboa.

Para as matrículas no ensino básico e secundário, o estatuto socioeconómico dos agregados passa a figurar em quinto e sexto lugar numa lista de prioridades com nove e dez pontos, respectivamente. À frente, nos primeiros lugares, mantêm-se os alunos com necessidades educativas especiais, seguidos por aqueles que tenham frequentado o mesmo agrupamento no ano lectivo anterior.

