A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, até às 19h de dia 11, 107 casos de sarampo. Segundo o comunicado emitido esta quinta-feira, sete pessoas estão com a doença e há 24 casos em investigação.

A maioria das situações tem ligação ao hospital de Santo António, no Porto. De acordo com o boletim epidemiológico, 85 dos casos positivos foram em profissionais de saúde.

O mesmo relatório refere que dos 107 casos positivo, 103 são na região Norte, dois no Centro e dois em Lisboa e Vale do Tejo.

"Em pessoas vacinadas a doença pode, eventualmente, surgir com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso", refere a DGS, tendo em conta que a maioria das pessoas tinha o esquema vacinal de duas doses recomendadas em dia.

O vírus é transmitido por contacto directo com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infectada tosse ou espirra. Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.

Os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre dez a 12 dias depois de a pessoa ser infectada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal.

