O vice-presidente da bancada do PSD Emídio Guerreiro alertou esta quinta-feira de manhã para o risco de o Governo estar a desviar verbas comunitárias alocadas a programas das regiões do interior para projectos na Grande Lisboa, no âmbito da reprogramação do programa 2020.

“Há uma linha vermelha [na reprogramação do 2020] é que sejam utilizados dinheiros do interior para alimentar grandes projectos nos centros urbanos”, afirmou aos jornalistas o deputado, referindo que o PSD está a reunir com representantes dos Centros de Coordenação de Desenvolvimento Regional sobre esta matéria.

Sem excluir futuras iniciativas legislativas, Emídio Guerreiro afirmou que, neste momento, o partido está a “juntar dados” sobre o assunto, mas sublinhou que o PSD não vai aceitar que verbas destinadas a "ajudar a combater as assimetrias e desigualdades sirvam para aumentar esse fosso".

Questionado sobre se este alerta influencia as negociações em curso com o Governo sobre o próximo programa de fundos comunitários 2030, o deputado disse serem “questões distintas” já que nessas conversações o PSD está a trabalhar para um acordo “para o país ter mais força negocial” em Bruxelas.

Na semana passada, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado, no final da terceira reunião da Plataforma de Concertação Intermunicipal da Região Norte, que reúne as CIM do Norte e a Área Metropolitana do Porto, alertou para este risco de desvio de verbas da região Norte para “outras regiões”.

O social-democrata Ricardo Rio, que também preside à câmara municipal de Braga, referiu que o Governo teria a intenção de canalizar essas verbas para a “linha ferroviária de Cascais ou o metro em Lisboa”. A intenção foi depois desmentida pelo ministério do Planeamento e Infra-Estruturas através de uma nota em que considerou como “falsidades” as acusações dos autarcas.

