"Foram os ratos". Foi essa a justificação apresentada por quatro agentes da polícia argentina quando confrontados com o desaparecimento de meia tonelada de cannabis da esquadra onde trabalhavam, em Pilar, a 60 quilómetros da capital do país. A explicação não convenceu e foram despedidos.

O desaparecimento da droga foi detectado durante uma inspecção a um depósito policial para drogas apreendidas em 2016. Onde deviam estar seis toneladas de cannabis, os responsáveis pela inspecção encontraram apenas 5,5 toneladas, conta o Guardian.

A principal suspeita recaiu sobre o ex-comissário de polícia da cidade, Javier Specia, que deixou o inventário sem assinatura antes de abandonar o seu cargo, em Abril de 2017. Foi Emilio Portero, o seu sucessor, que detectou a discrepância e notificou o departamento de assuntos internos da polícia, que inspeccionou o armazém.

Quando foram chamados pelo juiz Adrián González Charvay, o ex-comissário e três dos seus subordinados deram todos a mesma explicação: a droga desaparecida tinha sido "comida por ratos". A explicação não convenceu os especialistas forenses, que afirmaram em tribunal que era extremamente improvável que os animais tivessem ingerido tanta droga.

"Os especialistas da Universidade de Buenos Aires explicaram que os ratos não iam confundir a droga com comida, e que se um grande grupo de ratos tivesse comido, muitos cadáveres teriam sido encontrados no armazém", disse um porta-voz do juiz.

Os quatro agentes foram chamados para testemunhar em tribunal no próximo dia 4 de Maio. Irá ser então que o juiz irá determinar se o desaparecimento da cannabis foi o resultado de “conivência ou negligência”.

