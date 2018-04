Depois de nesta quarta-feira ter aconselhado no Twitter a Rússia a “preparar-se” porque os mísseis norte-americanos “irão chegar” à Síria, Donald Trump recorreu à mesma rede social nesta quinta-feira para garantir que “nunca disse quando é que um ataque na Síria teria lugar”. “Pode ser brevemente ou não acontecer tão cedo”.

“Em todos os casos, os Estados Unidos, sob a minha Administração, fez um grande trabalho ao livrar região do ISIS [sigla pela qual é também conhecido o Daesh]. Onde está o vosso ‘obrigado América’?”, escreveu o Presidente dos EUA.

As afirmações desta quarta-feira de Trump no Twitter levaram a uma escalada na retórica entre Rússia, um dos principais aliados do Presidente Bashar al-Assad, e os EUA e levou o regime sírio a iniciar uma série de medidas de prevenção para um eventual ataque por parte das forças armadas de Washington.

Por todo o mundo cresceu também a especulação sobre um ataque norte-americano na Síria e os aliados de Washington começaram também a afinar a estratégia de uma possível retaliação.

Antes, Trump tinha já garantindo que iria retaliar ao ataque químico ocorrido no sábado na cidade síria de Douma, no enclave de Ghouta, e que tem sido atribuído a Assad. Damasco desmentiu as acusações e Moscovo garantiu não existirem provas que liguem o regime sírio ao bombardeamento que terá feito pelo menos 70 mortos.

