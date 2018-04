O ex-director do FBI James Comey, demitido pelo Presidente norte-americano em Maio de 2017, compara Donald Trump a um chefe mafioso no livro A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership, que chega às bancas na próxima terça-feira nos EUA. Vários meios como a Associated Press e o Washington Post já tiveram acesso a exemplares da obra, cujas revelações prometem tornar-se num novo abalo para a Casa Branca.

Uma das novidades, segundo a Associated Press, relaciona-se precisamente com o despedimento de Comey, de que este ficou a par através da televisão e não por canais oficiais. O ex-director do FBI revela que John Kelly, actual chefe de gabinete da Casa Branca, declarou-se solidário com Comey em privado e enojado com Trump: “Disse-me que não queria trabalhar com gente sem honra que faz uma coisa daquelas a gente como eu.” A afirmação poderá acelerar um possível processo de afastamento de Kelly da Casa Branca.

Trump, de resto, é retratado por Comey como alguém “desligado da realidade” que subjuga o país ao seu ego e lealdade. Interagir com Trump, lê-se num excerto citado pelo Washington Post, recordou a Comey o início da sua carreira como procurador anti-máfia: “O círculo silencioso de submissão. O chefe em controlo absoluto. As juras de lealdade. A visão do mundo de ‘nós contra eles’. As mentiras, grandes e pequenas, ao serviço de um qualquer código de lealdade que colocava a organização acima da moral e da verdade.”

O ataque assume um tom particularmente pessoal quando, segundo a Associated Press, Comey descreve Trump como um homem mais baixo do que este imaginava, com mãos mais pequenas do que as suas e um bronzeado artificial “cor-de-laranja” — palavras que aparentam ter sido propositadamente incluídas na obra para provocar um Presidente obcecado com a imagem.

Trump demitiu Comey em Maio de 2017. Oficialmente, devido a uma avaliação negativa da condução da investigação ao caso do recurso da candidata presidencial democrata Hillary Clinton a um servidor de e-mail privado – a ex-secretária de Estado acabou por não ser acusada de qualquer violação das leis de sigilo e segurança nacional. No entanto, e como Comey testemunhou no Senado sob juramento, o afastamento ter-se-á dado perante o desconforto com o arrastar das investigações a um possível conluio entre a Rússia e a campanha presidencial do milionário republicano, bem como a recusa de encerrar uma investigação ao então conselheiro de segurança nacional Michael Flynn.

A demissão de Comey abriu caminho à nomeação de Robert Mueller como procurador-especial para o caso russo, expondo Trump a uma possível acusação de obstrução de justiça, o que poderia resultar num processo de impeachment e no seu afastamento da Casa Branca — um cenário que, tendo em conta actual balança de poder em Washington, continua a ser improvável.

Os excertos revelados esta quinta-feira antecipam o lançamento do livro e uma ronda de entrevistas que deverá voltar a colocar o confronto entre Comey e Trump no topo das atenções políticas nos EUA.

