Ilham Aliiev foi reeleito para um quarto mandato como Presidente do Azerbaijão, ao vencer facilmente as eleições realizadas na quarta-feira. As presidenciais foram boicotadas pelos principais partidos opositores, que acusaram Alieev de reprimir as liberdades políticas e impedir uma competição transparente e livre.

PUB

Foi precisamente essa a principal conclusão apresentada esta quinta-feira pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que monitorizou as eleições. De acordo com os observadores, o acto eleitoral "não foi justo nem livre", foi negativamente afectado pela "ausência de pluralismo" e ficou manchado por "irregularidades graves", "falta de transparência" e "desrespeito pelos procedimentos".

"A eleição no Azerbaijão foi realizada debaixo de um ambiente político restritivo e de regras que limitam direitos e liberdades fundamentais, que são pré-requisitos mínimos para eleições democráticas genuínas", refere o comunicado da OSCE.

PUB

Para Viorel Riceard Badea, responsável pela delegação enviada pelo Conselho da Europa, no Azerbaijão impera "um ambiente político onde os princípios democráticos estão comprometidos e onde o Estado de Direito não é respeitado". Nesse sentido, refere, citado pela Reuters, a realização de "eleições justas e livres não é possível".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com 65% dos votos contabilizados, Alliev agregava mais de 86% dos votos, tendo clamado vitória horas depois de encerradas as mesas de voto. Com este triunfo, juntará mais sete anos ao 15 que já leva à frente dos destinos daquele país situado na região do Mar Cáspio.

"Estou agradecido às pessoas por terem aprovado as nossas conquistas e sucessos. Os eleitores votaram pela estabilidade, segurança e desenvolvimento", declarou o vencedor na televisão estatal.

Alliev chegou ao poder em 2003, tendo sucedido ao pai, Heidar Aliiev, que governava o Azerbaijão desde 1993. Durante a sua presidência organizou dois polémicos referendos, que o ajudaram a prolongar a sua estadia no maior cargo político do país. Em 2009 acabou com o limite de dois mandatos presidenciais e em 2016 aumentou a duração do próprio mandato, de cinco para sete anos.

PUB