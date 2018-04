Sem palhinhas, sem sacos, sem garrafas. A freguesia de Cascais e Estoril, que é a maior do país, quer acabar com a utilização de plásticos nos seus serviços. A junta assinou na quarta-feira uma parceria com o Movimento Claro Cascais, que nasceu pela mão de três amigas cascalenses que não querem que o progresso da vila se faça à conta do prejuízo da Natureza e, em especial, do oceano.

PUB

“É do conhecimento público que, em geral, um terço do lixo doméstico é composto por resíduos plásticos”, apontou o presidente da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril. Para Pedro Morais Soares “é essencial que se produza uma mudança de atitude de todos nós relativamente à protecção do ambiente e a administração pública, nomeadamente a local, tem um papel importante nessa sensibilização”.

As três jovens, uma licenciada em Direito e as outras duas biólogas, criaram o movimento inspiradas por uma campanha, realizada em Cornwall, na Inglaterra, que sensibiliza as populações para os danos que os plásticos descartáveis, em particular as palhinhas, podem causar nos oceanos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final do mês passado, um artigo científico publicado na revista Scientific Reports, revelou que a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, um “ilha” de plástico flutuante, tem já 1,6 milhões de quilómetros quadrados, o que equivale a mais de 17 vezes o tamanho de Portugal continental e dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

A Grande Mancha de Lixo do Pacífico não é uma ilha de lixo, mas uma área onde a concentração de plástico flutuante é significativamente mais elevada do que noutras partes do oceano. Foi descoberta em 1997, quando o oceanógrafo californiano Charles J. Moore regressava de uma regata Los Angeles - Havai.

A equipa internacional de cientistas, que mediu (a uma escala nunca antes feita) aquela área conhecida como a Ilha de Lixo do Pacífico, mostrou que há cerca de 80 mil toneladas de plástico a flutuar nesse espaço, um valor cerca de 16 vezes mais elevado do que se pensava. Por comparação, é como se cada pessoa para ali tivesse atirado 250 pedaços de plástico.

PUB