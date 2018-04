Esta semana, a jornalista Lurdes Ferreira conversa com o Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas e professor da Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS).

Com Tempo e Alma: Uma jornalista do PÚBLICO e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

