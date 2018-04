O prazo para a adesão dos lesados do papel comercial do BES ao fundo de recuperação de créditos terminava esta quinta-feira, mas foi adiado uma semana, até ao próximo dia 19 de Abril, para dar oportunidade a cerca de 150 pessoas de concluírem o processo. Cerca de 90 % dos lesados concluíram o processo de adesão.

A Patris, a sociedade responsável pela criação e gestão do fundo, tem agora 45 dias para avaliar se os processos entregues pelos lesados são admissíveis, mas é expectável que se ultrapasse largamente a exigência mínima de 50%+1 para viabilizar a solução.

De acordo com o que o PÚBLICO apurou, os cerca de 150 lesados que ainda não concluíram o processo já manifestaram intenção de aderir, mas têm em falta documentos, que terão de entregar até quinta-feira.

O nível de processos entregues mostra que quase todos os clientes querem agarrar a oportunidade de recuperar uma parte significativa dos 430 milhões de euros aplicados no produto.

Com a adesão de perto dos 2000 clientes cumpre-se mais uma etapa que abre caminho à recuperação de pelo menos 75% das aplicações até 500 mil euros (com limite de 250 mil euros) e de 50% para valores acima de 500 mil euros.

O pagamento da primeira tranche, no montante de cerca de 145 milhões de euros (30%) poderá ocorrer dentro de aproximadamente três meses. O prazo pode derrapar um pouco, como tem acontecido até agora, mas da parte do Estado há a garantia de pagamento de pelo menos cerca de 280 milhões de euros. Os restantes pagamentos deverão ocorrer em 2019 e 2020.

Uma das condições de adesão ao fundo é a cedência de direitos de crédito junto da massa falida da Rio Forte e da ESI (as duas sociedade emissoras do papel comercial) e do BES, que o vendeu. Tinham ainda de abrir mão de processos apresentados contra várias entidades, entre as quais o Banco de Portugal e a CMVM.

No âmbito da solução encontrada para estes lesados, o fundo de recuperação de créditos poderá fazer outros pagamentos a estes clientes do papel comercial do Grupo Espírito Santo, se a recuperação de créditos for superior ao valor garantido pelo Estado, através de empréstimos directos ou garantia bancária.

A solução encontrada, depois de inúmeras manifestações de rua, foi desbloqueada após uma promessa do primeiro-ministro, António Costa, em 2015. E nas negociações participaram os supervisores envolvidos - o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários -, o BES mau, um representante do Governo e a Associação de Indignados e Enganados do Papel Comercial (AIEPC).

