O Sporting foi eliminado da Liga Europa apesar de nesta quinta-feira ter derrotado, no Estádio José Alvalade, o Atlético de Madrid por 1-0. Um resultado insuficiente para dar a volta à eliminatória, já que na partida da primeira mão destes quartos-de-final, os "colchoneros" triunfaram por 2-0.

Apesar de ter tido várias ocasiões de golo, só por uma vez a equipa "leonina" foi capaz de ultrapassar o guarda-redes Oblak. Montero, aproveitou um erro do esloveno para, de cabeça, e ainda no primeiro tempo, colocar o Sporting na frente do marcador.

No segundo tempo, apesar do esforço dos sportinguistas, o marcador não se alterou e foi na fase final da partida, já com os "leões" muito desgastados, que o Atlético de Madrid dispôs das suas duas únicas oportunidades de golo do encontro, com Griezmann, frente a Rui Patrício, a desperdiçar ambas.

