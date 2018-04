A SAD do Sporting convocou uma assembleia de geral de obrigacionistas para 4 de Maio, com um único ponto: "Deliberar sobre a modificação dos termos e condições das Obrigações e, em particular, a alteração da respectiva data de reembolso de 25 de Maio de 2018 para 26 de Novembro de 2018".

Na convocatória, publicada esta quinta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sporting SAD diz que "é intenção do Conselho de Administração da Sociedade que o reembolso das Obrigações seja efectuado com os fundos obtidos no âmbito de uma nova oferta pública de subscrição de obrigações, no valor de 30 milhões de euros, cuja emissão deverá ter lugar no último trimestre de 2018".

Referindo que as anteriores emissões obrigacionistas foram sempre realizadas em Novembro, a SAD "leonina" diz que a alteração proposta ao prazo de reembolso, e consequente alteração da data prevista para a nova oferta pública de subscrição de obrigações, "permitirá distanciar a referida nova emissão de ofertas obrigacionistas semelhantes que se prevê venham a ser concretizadas durante o primeiro semestre de 2018, o que se julga será vantajoso para o sucesso e termos da nova emissão".

Já na última terça-feira, a Sporting SAD tinha enviado um comunicado à CMVM onde alertava para o risco de se “prejudicar gravemente” a concretização da nova oferta obrigacionista caso se confirme a marcação de assembleia geral com o objectivo de destituir os órgãos sociais do emblema de Alvalade.

O Sporting está a viver um momento especialmente conturbado, depois das declarações do presidente Bruno de Carvalho após a derrota perante o Atlético de Madrid na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

O segundo encontro realiza-se esta quinta-feira em Alvalade, mas o presidente leonino não vai estar no estádio. Bruno de Carvalho, adianta a TSF, vai ver a partida pela televisão por ainda estar a acompanhar a mulher e a filha recém-nascida que ainda estão no hospital.

As críticas levaram os jogadores a lamentar publicamente a falta de apoio do presidente. O presidente reagiu e a ameaça de processos disciplinares aos jogadores, entretanto retirados, levaram o presidente da mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, a afirmar que ia convocar uma assembleia para os sócios decidirem a continuidade de Bruno de Carvalho.

