Real Madrid, Bayern Munique, Liverpool e Roma. São estes os protagonistas das meias-finais da Liga dos Campeões, que tem o sorteio marcado para esta sexta-feira. Os italianos são o adversário mais desejado nesta fase, apesar de terem surpreendentemente derrubado o gigante Barcelona na fase anterior. Mesmo assim, será o único conjunto sem títulos na principal prova da UEFA, somando os seus adversários potenciais um total de 22 nas 63 edições da Liga dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus. Quase 35% dos troféus.

Depois do que se assistiu nos quartos-de-final da prova, com alguns resultados surpreendentes e reviravoltas épicas, poucos arriscaram em falar de favoritos para o jogo decisivo. Mesmo assim, e apesar de ter derrubado o gigante Barcelona, a Roma surge como o adversário mais apetecível nesta fase.

O conjunto italiano é de longe o mais pobre em termos de currículo europeu, tendo apenas conquistado uma Taça das Cidades com Feira (competição precursora da antiga Taça UEFA, agora Liga Europa) na temporada de 1960-61. No campo oposto, o Real Madrid leva 12 Ligas dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus, tendo vencido as últimas duas edições da competição.

A este já extraordinário currículo, junta ainda três títulos mundiais, três Taças Intercontinentais, duas Ligas Europa/Taça UEFA e quatro Supertaças europeias.

Menos exuberante, mas igualmente respeitável é a sala de troféus internacionais do Bayern Munique: cinco Ligas dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus; um campeonato mundial de clubes; duas Taças Intercontinentais; uma Liga Europa/Taça UEFA; uma Taça das Taças e uma Supertaça.

Com o mesmo número de Ligas dos Campeões/Taças dos Campeões Europeus dos alemães apresenta-se o Liverpool. Os ingleses conquistaram também três Ligas Europa/Taça UEFA e outras tantas Supertaças.

O sorteio desta sexta-feira é aberto, não havendo lugar para cabeças-de-lista. A primeira formação a ser sorteada jogará a primeira mão em casa. Os encontros para determinar quem estará na final da prova, no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia (a 26 de Maio) serão disputados entre os dias 24 e 25 de Abril (primeira mão) e 1 e 2 Maio (segunda).

Antes do sorteio da Liga dos Campeões, realiza-se o da Liga Europa com Atlético de Madrid, Arsenal, Marselha e Salzburgo. E tal como na principal prova europeia, será um sorteio sem condicionalismos. As partidas de acesso à final marcada para 16 de Maio, no Estádio de Lyon, em França, disputam-se nas quintas-feiras de 26 de Abril (primeira mão) e 3 de Maio (segunda).

