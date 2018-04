O português Miguel Oliveira (RB KTM Ajo) diz-se apto para competir na categoria de MotoGP já na próxima temporada, assumindo ainda que merecia mais do que o terceiro lugar na última prova do Mundial de Moto2, no Grande Prémio da Argentina, onde foi "travado" pela curva 13.

"Sinto-me já um piloto muito preparado para dar esse passo. A experiência que tenho de vitórias e de palmarés já me dá motivos suficientes para poder subir para o ano que vem", admitiu o piloto português, à margem de uma palestra sobre segurança rodoviária, numa escola em Lisboa.

"A curva era complicada, na travagem tínhamos de atravessar uma parte molhada e depois havia um corredor, de três ou quatro metros de pista seca. Ao entrar para a curva voltávamos a cruzar e havia outra poça de água, era muito complicado", disse Miguel Oliveira, que terminou a prova na terceira posição.

O piloto da KTM, que tinha sido quinto classificado na prova inaugural do Mundial, disputada no Qatar, admitiu que ambicionava mais na Argentina, onde acabou atrás do italiano Mattia Pasini e do espanhol Xavi Vierge, ambos em Kalex, primeiro e segundo classificados, respectivamente.

"O segundo lugar seria mais justo, porque fiz uma corrida para ficar em segundo. Tinha as coisas bastante controladas, mas uma ultrapassagem do primeiro classificado fez-me ir um bocadinho mais fora e, com as últimas três voltas mais rápidas, já não deu", descreveu.

Miguel Oliveira, de 23 anos, espera uma prova difícil nos Estados Unidos, onde a 22 de Abril se disputa o Grande Prémio das Américas, em Austin, no Texas. "É um circuito muito complicado. No ano passado lutámos muito com a afinação da mota. É um circuito muito particular, com travagens muito fortes, curvas de primeira, o que não acontece no resto do calendário. É uma pista muito exigente fisicamente, portanto, é tentar sobreviver", disse.

O piloto português comentou ainda o incidente entre o espanhol Marc Márquez (Honda) e o italiano Valentino Rossi (Yamaha) no Grande Prémio da Argentina de MotoGP. "Márquez foi o homem do dia, os erros não começaram por ele, começaram pela DORNA [organizadora do campeonato] (...) Márquez andou com a 'faca nos dentes', como ele anda sempre. Foi o homem do dia, mostrou uma grande superioridade em relação a todos os outros adversários, e acho que é isso que custa mais a negar", referiu.

Numa ultrapassagem muito perigosa, Márquez deixou Rossi fora de pista. O espanhol alegou a existência de lençóis de água e reconheceu o erro, mas o italiano considera que a manobra foi propositada.

Durante a palestra na escola secundária José Gomes Ferreira, o piloto alertou os alunos para os cuidados a ter na condução, admitiu que na estrada gosta de andar de bicicleta, e assumiu que não tem carta para conduzir motos.

Hoje de manhã estive numa Escola Secundária em Benfica enquanto um dos embaixadores da ação "BP Segurança ao Segundo", ao lado do Miguel Barbosa e do Salvador Mendes de Almeida (Associação Salvador), para falar... https://t.co/SI1mogbp9o — Miguel Oliveira #44 (@OliveiraMoto2) April 12, 2018

