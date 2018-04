Arsenal, Salzburgo e Marselha vão acompanhar o Atlético de Madrid nas meias-finais da Liga Europa. Tal como na Liga dos Campeões, as meias-finais da segunda competição da UEFA proporcionaram emoção e surpresas. A maior das quais protagonizada pelos austríacos do Salzburgo que, inspirados pela Roma, eliminaram a Lazio, depois de terem saído do jogo da primeira mão a perder por 4-2.

Ironicamente as duas equipas romanas tiveram sortes radicalmente opostas nas competições europeias. Se a Roma, na terça-feira, virou um resultado de 4-1 frente ao Barcelona, vencendo em casa por 3-0, e seguindo em frente na Liga dos Campeões, a Lazio fez exactamente o contrário. Depois do convincente triunfo na capital italiana, foi à Áustria ser humilhada por 4-1.

Algo que parecia impensável quando, ao intervalo, o marcador exibia um desolador 0-0. E para tornar tudo mais inacreditável ou épico, foi a Lazio quem abriu o marcador, aos 55’, através do incontornável Ciro Immobile.

A vantagem durou um minuto, com Munas Dabbur a restabelecer a igualdade e a inspirar os seus companheiros para uma noite que seria histórica. Amadou Haidara fez o 2-1 já aos 72'; Hee-Chan Hwang apontou o 3-1, aos 74’, e Stefan Lainer levou à loucura os adeptos do Salzburgo com o 4-1, aos 76'. Três golos em apenas seis minutos que deixaram a Lazio completamente atordoada e sem resposta.

Muita emoção e também golos serviram de ementa ao Marselha-Leipzig. Depois dos alemães terem vencido em casa, há uma semana, por 1-0, um golo do português Bruma logo aos 2’ deixava a sua equipa muito perto das meias-finais. Mas o Marselha não se ficou e revirou o resultado em apenas sete minutos. Aos 6’, o avançado grego ex-Benfica Mitroglou respondeu ao golo forasteiro e empatou o encontro, com Bouna Sarr, a colocar a equipa da casa em vantagem três minutos depois.

Aos 38’, surgiu o terceiro do Marselha (que já vira um golo anulado, aos 17’, por falta de Mitroglou), apontado por Thauvin virou também a eliminatória. Mas os franceses ainda teriam de sofrer bastante na segunda metade antes de festejarem. Aos 55’, Jean-Kevin Augustin gelou as bancadas, reduzindo para os alemães, que ficavam novamente com o apuramento nas mãos. Durou pouco a sensação, já que Payet fez o quarto cinco minutos depois, antes de Hiroki Sakai carimbar a passagem do Marselha já nos descontos.

Em Moscovo, o CSKA tinha a missão ingrata de virar o 4-1 com que saiu de Londres há uma semana. Fedor Chalov e Kirill Nababkin ainda fizeram os russos acreditar no milagre, com dois golos, aos 39’ e 50’, mas o Arsenal reduziu aos 75’, por Danny Welbeck, deixando esfriando o entusiasmo entre os adeptos da casa. E o ambiente ficaria ainda pior quando Aaron Ramsey empatou o encontro em cima dos 90’.

