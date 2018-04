Na sua primeira participação no Open de Espanha, em 2016, no dificílimo campo do Real Club Valderrama, Andaluzia, Ricardo Melo Gouveia passou o cut nos 19.º classificados, com voltas 72-74 (4 acima do par), mas no fim-de-semana marcou 75-77 (+10) terminando no quarteto dos 38.º.

Pela primeira vez desde o nascimento do European Tour em 1972, a prova não se realizou em 2017, retomando este ano no Par 72 do Centro Nacional de Golf, em Madrid, com 156 jogadores em campo e um prize-money de 1,5 milhões de euros. A primeira volta jogou-se hoje e Melo Gouveia começou da melhor maneira marcando 69 pancadas, o que lhe dá o 23.º lugar empatado com 17 jogadores. Apenas três pancadas o separam da dupla de líderes – o irlandês Paul Dunne e o escocês Marc Warren, ambos com 66.

PUB

No terceiro lugar está um grupo de 11 jogadores com 67, entre eles o jogador mais cotado em prova, o espanhol Jon Rahm, n.º 4 mundial, e que no passado domingo foi 4.º isolado no Masters de Augusta National. O detentor do título, o inglês Andrew Johnston, marcou 68 para se encontrar nos 14.º.

Jogando o seu primeiro torneio no European Tour em quatro semanas, o português começou do 10 e concluídos os primeiros 8 buracos seguia com 1 acima do par, com 2 bogeys e 1 birdie, mas até ao fim do percurso não perdeu mais nenhuma pancada para o par e ainda fez 4 birdies. Sexta-feira, na segunda volta, sai pelas 9h30 (8h30 em Lisboa), ele que joga as duas primeiras jornadas num grupo com Jason Scrivener e Dean Burmester.

PUB

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB