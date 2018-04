Depois de vencer o Royal Óbidos Classic do Portugal Pro Golf Tour, Pedro Figueiredo preparava-se para competir esta semana no Obidos International Open, quando recebeu um convite de última hora para o Belt & Road Colorful Yunnan Golf Open (350 mil dólares de prize-money), do Challenge Tour, na China.

Foi nesta prova, a segunda da época no Challenge Tour, que Figgy e também Filipe Lima começaram hoje a competir, no Kunming Yulongwan Golf Club, em Kunming, na província de Yuannan.

PUB

Esteve melhor o primeiro, com 70 pancadas, 1 abaixo do Par 71, partilhando o 24.º lugar com mais 11 jogadores, a quatro pancadas do quinteto de líderes, composto pelo canadiano Sunil Jung, o espanhol Borja Vito, o norte-americano e o inglês Matt Ford, todos com 66.

No entanto, Figgy não começou bem. Iniciando a sua prestação do buraco 10, completou o front nine com 2 acima do par, com 3 bogeys e 1 birdie. Mas teve uma notável recuperação no back nine, concluídos em 3 abaixo do par, com 4 birdies e 1 bogey.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Foi uma primeira volta sólida”, disse ao GolfTattoo. “Joguei bem do tee ao green, não estive tão bem no jogo curto mas acabou por ser uma volta positiva. O campo é excelente, com fairways generosos mas greens muito ondulados e difíceis.”

Já Filipe Lima fez 72 numa volta com 4 bogeys e 3 birdies e está em 52.º empatado com seis jogadores, entre os 126 jogadores iniciais (dois desistiram entretanto).

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB