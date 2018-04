O poeta César Brandon, de 24 anos e nascido na Guiné Equatorial, venceu nesta quarta-feira o programa de talentos Got Talent Espanha com um poema dedicado à mãe. César Brandon foi o finalista mais votado pelo público e ganhou um prémio de 25 mil euros e um automóvel.

"Um não queria contar com ninguém, e um não entendia porque era ímpar, se antes dele havia alguém, um não queria contar com ninguém, e um sentia que depois dele estava o infinito, e para um o eterno o assustava, até que um, morto de pavor, se fixou em zero, e quando um viu zero, achou que zero era o número mais bonito, e ainda que viesse antes dele, era inteiro, e um pensou que em zero tinha encontrado o amor verdadeiro" — foi assim — mas em castelhano, que aqui se traduz livremente para português — que César Brandon iniciou a sua jornada no Got Talent Espanha, com um poema sobre zeros e uns que cativou imediatamente o público na sua audição.

César Brandon reside em Cidade Real, na comunidade autónoma de Castela-Mancha, e é desempregado, conta o El País. O poeta foi ao programa de talentos com o objectivo de "realizar um sonho", tendo conquistado o público e o júri tanto nas audições como nas etapas seguintes. "Desde pequeno que a minha paixão pela escrita me tem acompanhado. É bastante difícil, mas é a minha paixão. Por isso, custe o que custar, tenho que seguir em frente", disse Brandon no vídeo de apresentação do programa de televisão, emitido pelo canal Telecinco.

Em vez de cantar ou dançar, César Brandon recitou na audição uma poesia original intitulada Poema Zero que culminou numa ovação do público em pé, tendo-se tornado logo à partida um dos favoritos no concurso. Nas meias-finais, declamou um poema sobe a Terra e a Lua, que levou o júri a conceder-lhe o "passe de ouro", com o qual garantiu a passagem directa à final. Na última gala, realizada nesta quarta-feira, o candidato escolheu um poema dedicado à sua mãe – que se encontrava no público – que não via há mais de um ano, com o qual conseguiu a tão esperada vitória.

O júri, por sua vez, mostrou-se satisfeito com a decisão do público. O apresentador televisivo e escritor espanhol Risto Mejide afirmou que está "orgulhoso que alguém que vem de fora [do estrangeiro] tenha emocionado toda a Espanha apenas com a sua capacidade de comunicar e as suas palavras", disse o jurado no programa.

A terceira edição do Got Talent Espanha contou com mais de seis mil candidatos, dos quais foram seleccionados nos castings 300 artistas que passaram pelas audições. Foram 14 os finalistas a competir na última gala do programa, dos quais os quatro mais votados foram o jovem mago Tomás Sanjuán, o grupo de dança Majestic World, o grupo de artes marciais Taekwondo Tao e o poeta César Brandon.

