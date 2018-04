A ficcionista sul-coreana Han Kang, o romancista e argumentista húngaro László Krasznahorkai e a tradutora Deborah Smith, todos eles já premiados com o Man Booker Internacional, estão de novo entre os finalistas deste prémio destinado a obras publicadas originalmente em qualquer língua mas que tenham sido traduzidas para inglês e publicadas no Reino Unido. Kang e a sua tradutora Deborah Smith ganharam o prémio em 2016, ano em que José Eduardo Agualusa foi um dos autores que chegou à final, e Krasznahorkai recebera-o em 2015, pelo conjunto da sua obra, numa edição que teve Mia Couto como um dos finalistas.

A lista dos seis candidatos foi divulgada esta noite na Somerset House, em Londres, coincidindo com o final da Feira do Livro da cidade, e inclui a escritora francesa Virginie Despentes com Vernon Subutex 1, traduzido por Frank Wynne; o escritor iraquiano Ahmed Saadawi com Frankenstein in Baghdad, traduzido por Jonathan Wright; o húngaro László Krasznahorkai com The World Goes On, traduzido por John Batki, Ottilie Mulzet e George Szirtes; a sul-coreana Han Kang, que em 2016 venceu o prémio com A Vegetariana (editado em Portugal pela Dom Quixote) e que agora concorrecom The White Book, também traduzido por Deborah Smith; o espanhol Antonio Muñoz Molina com Like a Fading Shadow, traduzido por Camilo A. Ramirez (um livro sobre o assassino de Martin Lutther King, James Earl Ray, e a sua curta estadia em Lisboa); e a polaca Olga Tokarczuk com Flights, traduzido por Jennifer Croft.

O júri do Man Booker Internacional é presidido por Lisa Appignanesi, autora e comentadora cultural, e composto pelo poeta e tradutor alemão Michael Hofmann, pelo romancista Hari Kunzru e pelo jornalista e crítico literário Tim Martin, ambos britânicos, e pela nigeriana autora de romances, peças e contos Helen Oyeyemi.

O prémio de 50 mil libras (cerca de 57 mil euros) é dividido entre o autor e o tradutor. O vencedor será anunciado no dia 22 de Maio. O vencedor do prémio Man Booker Internacional 2017 foi o romance A Horse Walks Into a Bar (Um Cavalo Entra num Bar, editado pela D. Quixote), de David Grossman, traduzido por Jessica Cohen e publicado pela editora Jonathan Cape.

