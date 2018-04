O Festival de Cannes, com a ajuda das autoridades francesas, dirigiu-se já às autoridades iranianas a pedir que o cineasta Jafar Panahi seja autorizado a deslocar-se a Cannes para apresentar o seu filme em competição:Three Faces — o festival quer que Panahi seja autorizado a estar em Cannes e que possa regressar depois ao Irão, onde foi condenado a prisão domiciliária durante seis anos e à proibição, durante 20 anos, de filmar, de dar entrevistas e de abandonar o país.

Nos anos seguintes à condenação, o cineasta conseguiu passar clandestinamente para a Croisette This is not a Film (2011), magnífico diário sobre um homem confinado a um espaço mas também um vislumbre de euforia perante a sensação de libertação que promete o cinema. Em 2015 venceu o Urso de Ouro de Berlim com Taxi. Os filmes foram vistos, Panahi não. A 71.ª edição de Cannes, que acaba de apresentar a selecção oficial em conferência de imprensa em Paris, quer ter o cineasta a apresentar este seu road feelgood movie, como descreveu o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux. As autoridades francesas acompanham o festival nos seus esforços junto do Irão: têm de ser "formais" e "não provocadores", precisou o Presidente do festival, Pierre Lescure.

É com um cineasta iraniano, Asghar Farhadi, que abre o festival e a competição, que decorre de 8 a 19 de Maio: Todos lo Saben. Óscar por Uma Separação, Farhadi regressa ao festival em que antes apresentou, na selecção oficial, O Passado (prémio de interpretação feminina a Bérénice Bejo, em 2013) e O Vendedor (prémio de melhor argumento, para o próprio Farhadi, e de melhor interpretação masculina, para Shahab Hosseini, em 2016). Regressa com um thriller e ainda com um filme sobre a família, rodado em Espanha, com Penelope Cruz e Javier Bardem. O que faz com que seja a primeira vez desde 2004, desde Má Educação, de Pedro Almodóvar, que um filme que não é falado nem em inglês nem em francês é escolhido para a abertura.

De 8 a 19 de Maio, em competição, haverá Godard, Spike Lee, Christophe Honoré, Lee Chang-dong, Stéphane Brizé, Matteo Garrone, Alice Rohrwacher ou Hirokazu Koreeda. Estará fora de competição Solo - A Star Wars Story. Em sessões especiais, destacam-se já Les Âmes Mortes, de Wang Bing, documentário de mais de oito horas com os corpos e as memórias da Revolução Cultural chinesa, e La Traversée, de Romain Goupil e Daniel Cohn Bendit, um "mosaico" da France 50 anos depois do Maio de 1968.

