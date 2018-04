Volta e meia, um realizador com ambições sérias pega no cómico Adam Sandler e dá-lhe novo contexto. Tem sido assim mais ou menos desde que Paul Thomas Anderson viu um uso perfeito para a ira mal contida do actor em em Punch-Drunk Love –? Embriagado de Amor, de 2002. E foi assim no ano passado, ao lado de Ben Stiller, em The Meyerowitz Stories (New and Selected), de Noah Baumbach – este último tem a particularidade de ter sido lançado pelo Netflix, a mesma casa-mãe dos bastante menos artisticamente ambiciosos últimos filmes de Sandler em nome próprio. Isso vai voltar a acontecer, desta feita com os irmãos Josh e Benny Safdie.

Os nova-iorquinos lançaram Good Time no ano passado e escolheram Adam Sandler para protagonizar o seu próximo projecto, Uncut Gems, que terá produção executiva de Martin Scorsese. Não é novidade que o filme vai acontecer, já que há vários anos que os dois falam dessa história, passada no submundo da joalharia e dos diamantes na sua cidade natal e inspirada nos tempos em que o pai de Josh e Benny trabalhou nesses meandros. Só que, até agora, era suposto o papel principal ir para Jonah Hill, que entretanto teve de abandonar a produção. O guião é co-escrito pelos Safdie e Ronald Bronstein, colaborador regular dos irmãos tanto na escrita, montagem quanto na representação – é ele o protagonista de Daddy Longlegs/ Go Get Some Rosemary, de 2009.

Além disso, e para depois de Uncut Gems, os Safdie estão também a preparar um remake de 48 Horas, o filme de Walter Hill que transformou Eddie Murphy numa estrela internacional, com outro cómico, Jerrod Carmichael.

