O primeiro festival em Cannes dedicado às séries já escolheu o seu campeão de 2018 e ele é israelita — When Heroes Fly, de Omri Givon, é a vencedora da Palma de Néon, confirmando um país com uma influência crescente na linguagem televisiva. Do mesmo país vem também Miguel, que teve o prémio de Melhor Elenco, e State of Happiness recebeu dois prémios técnicos. São séries de que ainda não se ouviu falar mas que o Canneseries quer pôr no mapa na próxima temporada.

O Canneseries teve a sua edição inaugural entre dia 4 e quarta-feira, dia em que anunciou o seu curto palmarés: Miguel, a série de Tom Salama sobre a adopção por casais gay, teve o Melhor Elenco, a italiana Il Cacciatore, sobre a violência entre a máfia e o Estado italiano nos anos 1990, deu a Francesco Montanari o prémio de Melhor Interpretação, a norueguesa State of Happiness obteve os prémios de Melhor Argumento e Melhor Música, e a Melhor Série Digital foi a canadiana Dominos. O prémio máximo foi então para a história sobre um antigo combatente libanês que tenta salvar a mulher por quem está apaixonado de um cartel colombiano, When Heroes Fly, de Omri Givon.

Givon é autor, realizador e criador da série, uma produção ambiciosa passada entre a Colômbia e Israel, país de onde vêm séries como Hatufim (“Prisioneiros de guerra”), que deu origem à norte-americana Segurança Nacional, ou Fauda (2015) e Hostages (2013-16), de Givon e de Rotem Shamir, que foi transmitida em vários países e que depois seria também adaptada nos EUA com Toni Colette como protagonista.

A primeira edição do Canneseries carregava consigo alguns nomes conhecidos – na competição, Aqui en la tierra, a série criada por Gael García Bernal saiu sem prémios; estreou-se A verdade sobre o caso Harry Québert, realizada por Jean-Jacques Annaud e com o actor Patrick Dempsey, e a terceira temporada de Versalhes, com Benedita Pereira num papel secundário, foi a série de abertura. A BBC America, que levou para concurso Killing Eve, também não foi premiada.

