O armário das chaves dos quartos, os lustres, as cadeiras Luís XV, os quadros, a harpa, a cabeceira de uma cama e as mesinhas de cabeceira, as louças do restaurante... Há um pouco de tudo na casa de leilões Artcurial, em Paris, até o chapéu do rapaz que carregava as malas no Hotel Ritz. Ao todo são dez mil objectos e móveis do mítico hotel parisiente que vão a leilão a partir de terça-feira.

Até segunda-feira, a casa de leilões nos Campos Elísios parece um antigo palácio onde os objectos do Ritz estão expostos, de maneira encenada. Trata-se de peças de mobiliário e decoração que o hotel decidiu não usar quando fez a sua renovação e reabriu no Verão de 2016, depois de quatro anos de trabalhos de remodelação.

No catálogo online é possível conhecer a história do hotel que tem o nome do seu fundador, César Ritz; e das inúmeras personalidades, de políticos a estrelas de cinema, que por ali passaram. De seguida, as peças estão divididas pelos espaços onde se encontravam: o hall de entrada, os quartos ou o bar Vendôme,

De 17 a 21 de Abril, os objectos do lendário hotel parisiense na Place Vendôme – que foi inaugurado em 1898 e é, desde 1979, propriedade do multimilionário egípcio Mohamed Al-Fayed – vão estar à venda em vários lotes, distribuídos pelos diferentes dias. Os preços de licitação podem começar nos 100 euros (para os lustres, os cordões dos cortinados) e vão até aos dez mil euros (um par de candelabros com esculturas de bronze). Há peças icónicas como uma banheira que se diz ter sido a primeira do hotel, cujo valor está estimado entre os 1500 e os 2000 euros.

É possível licitar presencialmente, mas também por telefone ou pela Internet.

