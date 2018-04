Daxuva foi o nome escolhido para o projecto a solo do músico e produtor portuense Pedro Ferraz. A canção (e vídeo) que aqui apresentamos é a primeira amostra do álbum de estreia que deverá sair ainda este ano. Trata-se de um disco que tem vindo a ser trabalhado desde há dois anos e que fica ilustrado no single Humminbird, numa parceria com a vocalista dos Smoke City. Nina Miranda ofereceu a esta estreia a letra, a voz e também a dança, num vídeo gravado nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, realizado por Telmo Martins.