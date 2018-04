O Spotify poderá lançar em breve a sua primeira peça de hardware. Rumores levam a acreditar que o serviço de streaming de música está a trabalhar num dispositivo pensado especificamente para o automóvel: trata-se de uma espécie de "coluna inteligente", que permitirá aos utilizadores controlar a reprodução da música através da voz.

De acordo com o The Verge, que cita relatos de utilizadores do Reddit, em Fevereiro vários subscritores do Spotify receberam um anúncio de oferta do novo produto. A mensagem terá sido revelada por acidente, ou antes do previsto, e por isso terá depois desaparecido.

A ilustração, que acompanhava o anúncio, mostrava um gadget com um design circular, com botões físicos, além de uma luz LED verde, que rodeia o logótipo na parte frontal do dispositivo.

No fórum de apoio técnico do Spotify, alguns utilizadores questionaram a empresa acerca do novo produto. No entanto, os administradores desvalorizaram a questão, respondendo que a empresa está permanentemente em testes.

Recentemente, o Spotify começou a testar novas funcionalidades, nomeadamente a pesquisa através de comandos de voz. Os anúncios que apareceram na aplicação de vários utilizadores sugerem a entrada no mercado de um novo gadget do Spotify para o automóvel, mas não existe qualquer informação oficial por parte da empresa. Pelo menos até ao próximo 24 de Abril, dia em que a empresa sueca tem marcado um evento, em Nova Iorque.

A confirmar-se o anúncio deste novo dispositivo, esta será mais uma forma de ouvir os podcasts do PÚBLICO, no seu automóvel.

