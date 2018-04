O Serviço Nacional de Saúde (SNS) não se está a preparar para o aumento de doentes com cancro, alerta o médico Miguel Barbosa, membro da comissão organizadora dos Encontros da Primavera, evento que reúne mais de mil especialistas na área da oncologia e que começa nesta quarta-feira. Há, diz, cada vez mais novos casos diagnosticados e também está a aumentar o número de sobreviventes que estão a beneficiar de medicação mais efectiva.

A relação médico-doente, a maior interligação das associações de doentes e os novos tratamentos são alguns dos temas a debater nestes encontros.

“Não me parece que o SNS esteja preparado para o que aí vem. Não temos previsto um aumento do número de novos casos de cancro para as próximas décadas. As nossas terapêuticas estão mais eficazes e os doentes vivem mais tempo. Isso cria uma carga enorme sobre os serviços” não só pela falta de recursos humanos como pela dimensão dos serviços, afirma o também director do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A tendência é que a pressão venha a aumentar. “Nos próximos anos, vamos assistir a profissionais cada vez mais desmotivados porque se sentem incapazes de dar resposta às solicitações e doentes e familiares mais desagradados com o atendimento porque sentem que não estão a ter a atenção que deviam. A questão dos recursos humanos e da dimensão dos serviços já devia estar a ser acautelada para que esta situação não viesse a acontecer e não é isso que percepciono”, avisa Miguel Barbosa.

Estas são limitações que de alguma maneira já se fazem sentir e que os médicos tentam minimizar. “Não é aceitável que um doente com cancro tenha de esperar várias semanas ou meses por uma consulta. Mesmo sem espaço, colocamos sempre mais um doente na consulta. Mas isto tem um limite. Precisamos de tecnologias mais amigas para podermos olhar para o doente e desburocratizar instrumentos pesados que se predem fundamentalmente com os custos”, afirma.

O problema da informatização

Cerca de dois terços da consulta são passados a preencher formulários no computador, uma informatização que traz benefícios com mais informação, mas que também está a criar barreiras. “Com a pressão assistencial e a complexidade da tecnologia disponível, muitas vezes há pouco tempo para falar com o doente e seus familiares ou cuidadores. É preciso voltar a centrar os cuidados na pessoa e não na doença. A relação médico-doente continua a ser um dos aspectos fundamentais para o sucesso terapêutico”, afirma o Sérgio Barroso, presidente da comissão organizadora dos Encontros da Primavera.

Nos últimos anos a área da oncologia tem assistido a um grande desenvolvimento de novas terapêuticas e com isso tem-se colocado também a questão dos custos. “A inovação é fundamental para melhorarmos os cuidados de saúde. A sociedade assim o exige. A questão não deve ser quanto vale uma vida, mas sim aquilo que podemos fazer para a preservar. Temos de ser custo-efectivos e dar a cada doente a melhor opção de tratamento”, diz o oncologista.

Mas existem também desafios que que se colocam a nível regional. “Os hospitais mais periféricos são prejudicados. Aquilo que recebem, vindo do orçamento do Ministério da Saúde, para o mesmo tipo de tratamento é inferior ao que recebe um hospital mais central, mais próximo do litoral”, refere Miguel Barbosa, acrescentando que os doentes não sentem a questão porque as administrações assumem os encargos e não se comprometem os tratamentos.

Nos últimos anos o país reconheceu vários centros de referência para o tratamento de cancro e tem criada uma rede de referenciação de oncologia, que visa agilizar a resposta a dar aos doentes. Para Sérgio Barroso “a rede que foi criada não colocou o doente no centro do processo, não teve em consideração os tempos actuais e as necessidades e exigências actuais”. Por isso, na sua opinião, “está condenada a ter pouco sucesso”.

