Especialistas em pegadas e outros vestígios forenses do mesmo género estão reunidos em Lisboa até esta quinta-feira sob a égide do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária. Objectivo: partilhar experiências e métodos de trabalho na detecção de pistas que vão dos rastos de calçado (a partir de bases de dados internacionais com amostras de modelos de sapatos) a marcas de pneus, passando por marcas de ferramentas - como a dos dentes de um alicate a forçar um canhão de fechadura, por exemplo, reconstruída a três dimensões.

Estão em Portugal 89 especialistas oriundos de 30 países, todos eles pertencentes à Rede Europeia de Laboratórios Forenses. Os trabalhos terminam esta quinta-feira.

